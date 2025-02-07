Що об'єднує людину та горбатого кита — результати дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Що об'єднує людину та горбатого кита — результати дослідження

кит
Джерело:  Phys.org

Після тривалих та масштабних досліджень іноземні науковці дійшли висновку, що людська мова та пісні горбатого кита мають ідентичну статистичну структуру.

Головні тези:

  • Аналіз пісень горбатих китів показав ідентичну структуру з людською мовою.
  • Це вказує на певну схожість між двома видами.
  • Вчені використали новаторські методи, щоб довести ідентичність мовних структур.

Пісня горбатого кита дуже схожа на людську мову

За словами вчених, пісня цього кита є яскравим прикладом культурно передаваної поведінки.

Однак раніше ніхто не міг довести, що вона має мовну структуру — доказів цього було вкрай мало.

Науковці звертають увагу на те, що у людської мови, яка також передається культурно, є повторювані частини, частота використання яких слідує шаблону.

Фото: wikipedia.org

Автори дослідження задіяли новаторські методи, використовуючи те, як немовлята знаходять слова в мові.

Вони уважно проаналізували пісні горбатих китів, зібраних у Новій Каледонії, і почули ті самі статистичні структури, що трапляються у всіх людських мовах.

Ця робота розкрила раніше не виявлену структуру в пісні китів, ілюструючи глибоку спільність між двома неспорідненими видами, об'єднаними тим фактом, що їхні системи комунікації передаються культурно.

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