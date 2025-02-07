Що об'єднує людину та горбатого кита — результати дослідження

Після тривалих та масштабних досліджень іноземні науковці дійшли висновку, що людська мова та пісні горбатого кита мають ідентичну статистичну структуру.

Пісня горбатого кита дуже схожа на людську мову

За словами вчених, пісня цього кита є яскравим прикладом культурно передаваної поведінки.

Однак раніше ніхто не міг довести, що вона має мовну структуру — доказів цього було вкрай мало.

Науковці звертають увагу на те, що у людської мови, яка також передається культурно, є повторювані частини, частота використання яких слідує шаблону.

Фото: wikipedia.org

Автори дослідження задіяли новаторські методи, використовуючи те, як немовлята знаходять слова в мові.

Вони уважно проаналізували пісні горбатих китів, зібраних у Новій Каледонії, і почули ті самі статистичні структури, що трапляються у всіх людських мовах.