Что объединяет человека и горбатого кита — результаты исследования

После долгих и масштабных исследований иностранные ученые пришли к выводу, что человеческий язык и песни горбатого кита имеют идентичную статистическую структуру.

Песня горбатого кита очень похожа на человеческий язык

По словам ученых, песня этого кита является ярким примером культурно передаваемого поведения.

Однако раньше никто не мог доказать, что она имеет языковую структуру — доказательств этого было крайне мало.

Ученые обращают внимание на то, что у человеческого языка, который также передается культурно, есть повторяющиеся части, частота использования которых следует шаблону.

Фото: wikipedia.org

Авторы исследования задействовали новаторские методы, используя то, как младенцы находят слова в речи.

Они внимательно проанализировали песни горбатых китов, собранных в Новой Каледонии, и услышали те же статистические структуры, которые встречаются во всех человеческих языках.