Австралийские ученые из Квинслендского технологического университета исследовали способы, которыми перемещаются грибовидные кораллы Cycloseris cyclolites, реагирующие на различные типы света.
Главные тезисы
- Кораллы Cycloseris cyclolites используют качение, скольжение или пульсацию для перемещения, ориентируясь на различные типы света в окружающей их среде.
- Импульсное раздувание является ключевым механизмом миграции и ориентирования кораллов на местности, помогая им достигать оптимальных глубин для выживания.
- Ученые выяснили, что 86,7% кораллов Cycloseris cyclolites предпочитают двигаться к синему свету, что связано с их способностью различать разные длины волн света и выбирать наиболее выгодные места обитания.
- Жизнь подвижных кораллов определяется их способностью мигрировать и ориентироваться в окружающей среде, что до конца еще не понятно для ученых.
Что известно о способности кораллов плавать
Результаты исследования продемонстрировали, что для перемещения грибовидный коралл Cycloseris cyclolites использует качение, скольжение или пульсацию.
При перемещении коралл надувает и сдувает собственные ткани с помощью ритмичных всплесков для продвижения вперед.
Подобным образом двигаются медузы.
Австралийские ученые отмечают, что этот механизм широко распространен способом движения среди кораллов. С помощью этого кораллы достигают самовыравнивания при переворачивании и отбрасывают осадок при закапывании при штормах.
В чем заключается уникальность перемещения кораллов
По словам ученого, результаты исследования свидетельствуют о том, что импульсное раздувание служит не только стратегией выживания для Cycloseris cyclolites, а является ключевым механизмом для миграции и ориентирования на местности.
Бретт Льюис добавляет, что способность кораллов перемещаться в направлении определенных источников света является их уникальной особенностью по сравнению с медузами.
Кроме этого австралийские ученые определили, что кораллы Cycloseris cyclolites больше всего любят синий цвет.
Согласно исследованию, 86,7% кораллов двигались к источникам синего света и только 20% двигались к белому свету.
В исследовании говорится, что способность этих кораллов различать разные длины волн света согласуется с их преимуществом более глубоководных мест обитания. Это может иметь решающее значение для их миграции на оптимальные глубины выживания.
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