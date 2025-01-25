Что известно о способности кораллов плавать

Результаты исследования продемонстрировали, что для перемещения грибовидный коралл Cycloseris cyclolites использует качение, скольжение или пульсацию.

При перемещении коралл надувает и сдувает собственные ткани с помощью ритмичных всплесков для продвижения вперед.

Подобным образом двигаются медузы.

Кораллы Cycloseris cyclolites

Австралийские ученые отмечают, что этот механизм широко распространен способом движения среди кораллов. С помощью этого кораллы достигают самовыравнивания при переворачивании и отбрасывают осадок при закапывании при штормах.

Не все кораллы прикреплены к субстрату. Некоторые из них ведут одиночный и свободный образ жизни, что позволяет им мигрировать в желаемые места жительства. Однако образ жизни этих подвижных кораллов, в том числе то, как они перемещаются и ориентируются во время миграции, остается во многом непонятным, — объясняет доктор Бретт Льюис из Школы атмосферных и земных наук QUT. Поделиться

В чем заключается уникальность перемещения кораллов

По словам ученого, результаты исследования свидетельствуют о том, что импульсное раздувание служит не только стратегией выживания для Cycloseris cyclolites, а является ключевым механизмом для миграции и ориентирования на местности.

Бретт Льюис добавляет, что способность кораллов перемещаться в направлении определенных источников света является их уникальной особенностью по сравнению с медузами.

Кроме этого австралийские ученые определили, что кораллы Cycloseris cyclolites больше всего любят синий цвет.

Согласно исследованию, 86,7% кораллов двигались к источникам синего света и только 20% двигались к белому свету.