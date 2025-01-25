Ученые удивили открытием во время исследования кораллов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые удивили открытием во время исследования кораллов

Корал Cycloseris cyclolites
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Источник:  Interesting Engineering

Австралийские ученые из Квинслендского технологического университета исследовали способы, которыми перемещаются грибовидные кораллы Cycloseris cyclolites, реагирующие на различные типы света.

Главные тезисы

  • Кораллы Cycloseris cyclolites используют качение, скольжение или пульсацию для перемещения, ориентируясь на различные типы света в окружающей их среде.
  • Импульсное раздувание является ключевым механизмом миграции и ориентирования кораллов на местности, помогая им достигать оптимальных глубин для выживания.
  • Ученые выяснили, что 86,7% кораллов Cycloseris cyclolites предпочитают двигаться к синему свету, что связано с их способностью различать разные длины волн света и выбирать наиболее выгодные места обитания.
  • Жизнь подвижных кораллов определяется их способностью мигрировать и ориентироваться в окружающей среде, что до конца еще не понятно для ученых.

Что известно о способности кораллов плавать

Результаты исследования продемонстрировали, что для перемещения грибовидный коралл Cycloseris cyclolites использует качение, скольжение или пульсацию.

При перемещении коралл надувает и сдувает собственные ткани с помощью ритмичных всплесков для продвижения вперед.

Подобным образом двигаются медузы.

Кораллы Cycloseris cyclolites способны плыть на встречу разным видам света
Кораллы Cycloseris cyclolites

Австралийские ученые отмечают, что этот механизм широко распространен способом движения среди кораллов. С помощью этого кораллы достигают самовыравнивания при переворачивании и отбрасывают осадок при закапывании при штормах.

Не все кораллы прикреплены к субстрату. Некоторые из них ведут одиночный и свободный образ жизни, что позволяет им мигрировать в желаемые места жительства. Однако образ жизни этих подвижных кораллов, в том числе то, как они перемещаются и ориентируются во время миграции, остается во многом непонятным, — объясняет доктор Бретт Льюис из Школы атмосферных и земных наук QUT.

В чем заключается уникальность перемещения кораллов

По словам ученого, результаты исследования свидетельствуют о том, что импульсное раздувание служит не только стратегией выживания для Cycloseris cyclolites, а является ключевым механизмом для миграции и ориентирования на местности.

Бретт Льюис добавляет, что способность кораллов перемещаться в направлении определенных источников света является их уникальной особенностью по сравнению с медузами.

Кроме этого австралийские ученые определили, что кораллы Cycloseris cyclolites больше всего любят синий цвет.

Согласно исследованию, 86,7% кораллов двигались к источникам синего света и только 20% двигались к белому свету.

В исследовании говорится, что способность этих кораллов различать разные длины волн света согласуется с их преимуществом более глубоководных мест обитания. Это может иметь решающее значение для их миграции на оптимальные глубины выживания.

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