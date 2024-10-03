По результатам исследования британских ученых выяснилось, что раньше на больших у побережья Европы существовали гигантские рифы с устрицами высотой из дома.
Главные тезисы
- Исследование показало, что гигантские рифы с устрицами в Европе были истреблены из-за чрезмерного лова рыбы, дноуглубительных работ и загрязнения.
- Рифы с устрицами играли важную роль в обеспечении биоразнообразия, стабилизации берегов и фильтрации воды на побережье Европы.
- Ученые проводят проекты по восстановлению популяции устриц, но необходимо масштабировать усилия для достижения заметных результатов.
- Истребление гигантских рифов с устрицами требует внимания экологического сообщества и всего общества для сохранения морского биоразнообразия.
- Важно сохранить остатки рифовых систем на побережье Европы для восстановления экосистем и защиты морской среды от дальнейшего разрушения.
Что произошло с гигантскими рифами вокруг Европы в результате деятельности человечества
Ранее рифы с устрицами занимали территорию около 1,7 гектаров морского дна, равную площади Северной Ирландии.
Однако из-за чрезмерного лова рыбы, дноуглубительных работ и загрязнения уникальные рифовые системы не занимают более нескольких квадратных метров.
В проведении исследования приняли участие десятки ученых, проанализировавших правительственные записи, морские карты, отчеты о рыболовстве, таможенных документах, отчетах естествоиспытателей, научные журналы и газеты XVIII, XIX и начала XX веков.
Ученые обнаружили яркие отчеты о рифах с устрицами в 1196 местах у побережья Британии, Франции, Ирландии, Дании, Испании, Германии и Нидерландов.
В результате деятельности человечества осталось чуть более 10 локаций размерами не более нескольких квадратных метров вблизи европейского побережья.
Соавтор отчета Рут Терстан сказала, что "поражена" когда-то были масштабами рифов.
По ее словам, в прошлом значительная часть морского и океанического дна не была плоской или илистой, а представляла собой трехмерное пространство со сложными живыми системами рифов.
Благодаря им возникли богатые экосистемы, обеспечившие место для обитания почти 200 видов рыб и ракообразных, включая ската-хвостокола, короткокрылого морского конька и европейского осетра.
Рифы играли важную роль в стабилизации береговых линий, круговороте питательных веществ и фильтрации воды.
Рут Терстан отмечает, что в ряде регионов Европы, включая побережье Бретани, западное побережье Ирландии и Шотландии, сохранились остатки рифов.
Однако они не занимают больше нескольких квадратных метров, в отличие от квадратных километров в прошлом.
Что известно о свидетельстве по уничтожению большинства рифов у побережья Европы
Ряд обнаруженных учеными отчетов свидетельствует о том, что люди осознавали угрозу уничтожения рифов с устрицами.
Например, один из авторов в 1852 году писал: "У Уош около 50 лет назад были огромные устричные мели; одна из них тянулась почти на всю длину Уош и тянулась примерно на 50 миль".
Описание "большого" рифа в трех милях от острова Мэн свидетельствует:
Отчет из Франции описывает ловлю устриц в 1909 году:
Филин цу Эрмгассен, почетный научный сотрудник Эдинбургского университета, сказала, что разрушение медленно формируемых рифов было быстрым.
Проекты восстановления популяции устриц уже реализуются, но исследователи молвят, что для заслуги результата их нужно масштабировать.
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