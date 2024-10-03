По результатам исследования британских ученых выяснилось, что раньше на больших у побережья Европы существовали гигантские рифы с устрицами высотой из дома.

Что произошло с гигантскими рифами вокруг Европы в результате деятельности человечества

Ранее рифы с устрицами занимали территорию около 1,7 гектаров морского дна, равную площади Северной Ирландии.

Однако из-за чрезмерного лова рыбы, дноуглубительных работ и загрязнения уникальные рифовые системы не занимают более нескольких квадратных метров.

Устричный риф

Исследование, проведенное британскими учеными, выявило, насколько большими они были когда-то: рифы высотой из дома занимали не менее 1,7 млн ​​га (4,2 млн акров) от Норвегии до Средиземного моря, площадь больше Северной Ирландии, — подчеркивается в материале издания. Поделиться

В проведении исследования приняли участие десятки ученых, проанализировавших правительственные записи, морские карты, отчеты о рыболовстве, таможенных документах, отчетах естествоиспытателей, научные журналы и газеты XVIII, XIX и начала XX веков.

Ученые обнаружили яркие отчеты о рифах с устрицами в 1196 местах у побережья Британии, Франции, Ирландии, Дании, Испании, Германии и Нидерландов.

В результате деятельности человечества осталось чуть более 10 локаций размерами не более нескольких квадратных метров вблизи европейского побережья.

Соавтор отчета Рут Терстан сказала, что "поражена" когда-то были масштабами рифов.

Я знала, что раньше устриц вылавливали в огромных количествах. Поэтому мы подозревали, что эти рифы могут быть больше, но находка информации, свидетельствующей о таком охвате, меня поразила. Мало кто в Великобритании сегодня видел плоскую устрицу, которая является нашим местным видом. Устрицы все еще существуют в этих водах, но они разбросаны, а строившиеся ими рифы исчезли, — объяснила ученый. Поделиться

По ее словам, в прошлом значительная часть морского и океанического дна не была плоской или илистой, а представляла собой трехмерное пространство со сложными живыми системами рифов.

Благодаря им возникли богатые экосистемы, обеспечившие место для обитания почти 200 видов рыб и ракообразных, включая ската-хвостокола, короткокрылого морского конька и европейского осетра.

Рифы играли важную роль в стабилизации береговых линий, круговороте питательных веществ и фильтрации воды.

Рут Терстан отмечает, что в ряде регионов Европы, включая побережье Бретани, западное побережье Ирландии и Шотландии, сохранились остатки рифов.

Однако они не занимают больше нескольких квадратных метров, в отличие от квадратных километров в прошлом.

Значительные экологические функции, выполняемые этими рифами, больше не существуют, что мы и подразумеваем под функционально вымершими, — добавляет ученый. Поделиться

Что известно о свидетельстве по уничтожению большинства рифов у побережья Европы

Ряд обнаруженных учеными отчетов свидетельствует о том, что люди осознавали угрозу уничтожения рифов с устрицами.

Например, один из авторов в 1852 году писал: "У Уош около 50 лет назад были огромные устричные мели; одна из них тянулась почти на всю длину Уош и тянулась примерно на 50 миль".

Описание "большого" рифа в трех милях от острова Мэн свидетельствует:

20 лодок потратили семь лет, чтобы извлечь эти устрицы. Устрицы были густыми на этом дне... Одна лодка ловила 30 000 устриц в неделю Поделиться

Отчет из Франции описывает ловлю устриц в 1909 году:

С 10 по 24 апреля велась ловля. Количество пойманных устриц составило 16 миллионов Поделиться

Филин цу Эрмгассен, почетный научный сотрудник Эдинбургского университета, сказала, что разрушение медленно формируемых рифов было быстрым.

Это были огромные области, покрытые толстой коркой устриц и кишащие другими морскими обитателями. Произошла фундаментальная перестройка и выравнивание нашего морского дна, — объясняет Филин цу Эрмгассен. Поделиться

Проекты восстановления популяции устриц уже реализуются, но исследователи молвят, что для заслуги результата их нужно масштабировать.