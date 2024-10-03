За результатами дослідження британських науковців з'ясувалось, що раніше на великих біля узбережжя Європи існували гігантські рифи з устрицями заввишки з будинок.

Що сталось із гігантськими рифами навколо Європи в результаті діяльності людства

Зазначається, що раніше рифи з устрицями займали територію близько 1,7 гектарів морського дна, що дорівнює площі Північної Ірландії.

Однак через надмірний вилов риби, днопоглиблювальні роботи та забруднення унікальні рифові системи не займають більше кількох квадратних метрів.

Устричний риф

Дослідження, проведене британськими вченими, виявило, наскільки великими вони були колись: рифи заввишки з будинок займали не менше 1,7 млн ​​га (4,2 млн акрів) від Норвегії до Середземного моря, площа більша, ніж Північна Ірландія, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

У проведенні дослідження взяли участь десятки науковців, які проаналізували урядові записи, морські карти, звіти про рибальство, митні документи, звіти натуралістів, наукові журнали та газети XVIII, XIX та початку XX століть.

Науковці виявили яскраві звіти про рифи з устрицями у 1196 місцях поблизу узбережжя Британії, Франції, Ірландії, Данії, Іспанії, Німеччини та Нідерландів.

Наразі внаслідок діяльності людства залишилось трохи більше 10 локацій розмірами не більше кількох квадратних метрів поблизу європейського узбережжя.

Співавтор звіту Рут Терстан сказала, що "вражена" масштабами рифів, які колись були.

Я знала, що раніше устриць виловлювали у величезних кількостях. Тому ми підозрювали, що ці рифи можуть бути більшими, але знахідка інформації, яка свідчить про таке охоплення, мене вразила. Мало хто у Великій Британії сьогодні бачив плоску устрицю, яка є нашим місцевим видом. Устриці все ще існують у цих водах, але вони розкидані, а рифи, які вони збудували, зникли, — пояснила науковець. Поширити

За її словами, у минулому значна частина морського та океанічного дна не була пласкою та мулистою, а являла собою тривимірний простір зі складними живими системами рифів.

Завдяки ним виникли багаті екосистеми, що забезпечили місце для існування майже 200 видів риб і ракоподібних, включаючи ската-хвостокола, короткокрилого морського коника та європейського осетра.

Рифи відігравали важливу роль у стабілізації берегових ліній, колообігу поживних речовин та фільтрації води.

Рут Терстан зазначає, що у низці регіонів Європи , включаючи узбережжя Бретані, західне узбережжя Ірландії та Шотландії, збереглися залишки рифів.

Однак вони не займають більше кількох квадратних метрів, на відміну від квадратних кілометрів у минулому.

Значні екологічні функції, які ці рифи виконували, більше не існують, що ми й маємо на увазі під функціонально вимерлими, — додає науковець. Поширити

Що відомо про свідчення щодо знищення більшості рифів біля узбережжя Європи

Низка виявлених науковцями звітів свідчить про те, що люди усвідомлювали загрозу знищення рифів з устрицями.

Наприклад, один з авторів у 1852 році писав: "В Уош близько 50 років тому були величезні устричні мілини; одна з них тяглася майже на всю довжину Уош і тяглася приблизно на 50 миль".

Опис "великого" рифу за три милі від острова Мен свідчить:

20 човнів витратили сім років, щоб витягти ці устриці. Устриці були густими на цьому дні... Один човен ловив 30 000 устриць за тиждень Поширити

Звіт із Франції описує лов устриць в 1909 році:

З 10 по 24 квітня велася ловля. Кількість спійманих устриць становила 16 мільйонів Поширити

Філін цу Ермгассен, почесний науковий співробітник Единбурзького університету, сказала, що руйнація рифів, що повільно формуються, була швидкою.

Це були величезні області, які були покриті товстою кіркою устриць та кишіли іншими морськими мешканцями. Відбулася фундаментальна перебудова та вирівнювання нашого морського дна, — пояснює Філін цу Ермгассен. Поширити

Проєкти відновлення популяції устриць вже реалізуються, але дослідники кажуть, що для досягнення результату їх необхідно масштабувати.