Австралійські науковці з Квінслендського технологічного університету дослідили способи, якими переміщуються грибоподібні корали Cycloseris cyclolites, що реагують на різні типи світла.
Головні тези:
- Корали Cycloseris cyclolites використовують кочення, ковзання чи пульсації для переміщення, надуваючи та здуваючи власні тканини.
- Цей механізм руху допомагає коралам досягати самовирівнювання та виживати у разі перевертання або штормів.
- Здатність коралів розрізняти різні довжини хвиль світла і прямувати до синього спектру світла є важливою для їхньої міграції на оптимальні глибини водойм.
- Переміщення коралів за допомогою імпульсного роздування та вибір синього світла є унікальними особливостями цих організмів.
Що відомо про здатність коралів плавати
Результати дослідження продемонстрували, що для переміщення грибоподібний корал Cycloseris cyclolites використовує кочення, ковзання чи пульсації.
Під час переміщення корал надуває і здуває власні тканини за допомогою ритмічних сплесків для просування вперед.
Схожим чином рухаються медузи.
Австралійські науковці зазначають, що цей механізм є широко поширеним способом руху серед коралів. За допомогою цього корали досягають самовирівнювання у разі перевертання та відкидають осад під час закопування у разі штормів.
У чому полягає унікальність переміщення коралів
За словами науковця, результати дослідження свідчать про те, що імпульсне роздування слугує не лише стратегією виживання для Cycloseris cyclolites, а такоє є ключовим механізмом для міграції та орієнтування на місцевості.
Бретт Льюїс додає, що здатність коралів переміщуватись у напрямку певних джерел світла є їхньою унікальною особливістю у порівнянні з медузами.
Окрім цього австралійські науковці визначили, що корали Cycloseris cyclolites найбільше полюбляють синій колір.
Згідно з дослідженням, 86,7% коралів рухалися до джерел синього світла і тільки 20% рухалися до білого світла.
У дослідженні йдеться про те, що здатність цих коралів розрізняти різні довжини хвиль світла узгоджується з їхньою перевагою більш глибоководних місць проживання. Це може мати вирішальне значення для їхньої міграції на оптимальні глибини для виживання.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-