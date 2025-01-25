Австралійські науковці з Квінслендського технологічного університету дослідили способи, якими переміщуються грибоподібні корали Cycloseris cyclolites, що реагують на різні типи світла.

Що відомо про здатність коралів плавати

Результати дослідження продемонстрували, що для переміщення грибоподібний корал Cycloseris cyclolites використовує кочення, ковзання чи пульсації.

Під час переміщення корал надуває і здуває власні тканини за допомогою ритмічних сплесків для просування вперед.

Схожим чином рухаються медузи.

Корали Cycloseris cyclolites

Австралійські науковці зазначають, що цей механізм є широко поширеним способом руху серед коралів. За допомогою цього корали досягають самовирівнювання у разі перевертання та відкидають осад під час закопування у разі штормів.

Не всі корали прикріплені до субстрату. Деякі з них ведуть поодинокий і вільний спосіб життя, що дає їм змогу мігрувати в бажані місця проживання. Однак спосіб життя цих рухомих коралів, зокрема те, як вони переміщаються і орієнтуються під час міграції, залишається багато в чому незрозумілим, — пояснює доктор Бретт Льюїс зі Школи атмосферних і земних наук QUT. Поширити

У чому полягає унікальність переміщення коралів

За словами науковця, результати дослідження свідчать про те, що імпульсне роздування слугує не лише стратегією виживання для Cycloseris cyclolites, а такоє є ключовим механізмом для міграції та орієнтування на місцевості.

Бретт Льюїс додає, що здатність коралів переміщуватись у напрямку певних джерел світла є їхньою унікальною особливістю у порівнянні з медузами.

Окрім цього австралійські науковці визначили, що корали Cycloseris cyclolites найбільше полюбляють синій колір.

Згідно з дослідженням, 86,7% коралів рухалися до джерел синього світла і тільки 20% рухалися до білого світла.