Учені здивували відкриттям під час дослідження коралів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені здивували відкриттям під час дослідження коралів

Корали Cycloseris cyclolites
Джерело:  Interesting Engineering

Австралійські науковці з Квінслендського технологічного університету дослідили способи, якими переміщуються грибоподібні корали Cycloseris cyclolites, що реагують на різні типи світла. 

Головні тези:

  • Корали Cycloseris cyclolites використовують кочення, ковзання чи пульсації для переміщення, надуваючи та здуваючи власні тканини.
  • Цей механізм руху допомагає коралам досягати самовирівнювання та виживати у разі перевертання або штормів.
  • Здатність коралів розрізняти різні довжини хвиль світла і прямувати до синього спектру світла є важливою для їхньої міграції на оптимальні глибини водойм.
  • Переміщення коралів за допомогою імпульсного роздування та вибір синього світла є унікальними особливостями цих організмів.

Що відомо про здатність коралів плавати

Результати дослідження продемонстрували, що для переміщення грибоподібний корал Cycloseris cyclolites використовує кочення, ковзання чи пульсації.

Під час переміщення корал надуває і здуває власні тканини за допомогою ритмічних сплесків для просування вперед.

Схожим чином рухаються медузи.

Корали Cycloseris cyclolites здатні пливти на зустріч різним видам світла
Корали Cycloseris cyclolites

Австралійські науковці зазначають, що цей механізм є широко поширеним способом руху серед коралів. За допомогою цього корали досягають самовирівнювання у разі перевертання та відкидають осад під час закопування у разі штормів.

Не всі корали прикріплені до субстрату. Деякі з них ведуть поодинокий і вільний спосіб життя, що дає їм змогу мігрувати в бажані місця проживання. Однак спосіб життя цих рухомих коралів, зокрема те, як вони переміщаються і орієнтуються під час міграції, залишається багато в чому незрозумілим, — пояснює доктор Бретт Льюїс зі Школи атмосферних і земних наук QUT.

У чому полягає унікальність переміщення коралів

За словами науковця, результати дослідження свідчать про те, що імпульсне роздування слугує не лише стратегією виживання для Cycloseris cyclolites, а такоє є ключовим механізмом для міграції та орієнтування на місцевості.

Бретт Льюїс додає, що здатність коралів переміщуватись у напрямку певних джерел світла є їхньою унікальною особливістю у порівнянні з медузами.

Окрім цього австралійські науковці визначили, що корали Cycloseris cyclolites найбільше полюбляють синій колір.

Згідно з дослідженням, 86,7% коралів рухалися до джерел синього світла і тільки 20% рухалися до білого світла.

У дослідженні йдеться про те, що здатність цих коралів розрізняти різні довжини хвиль світла узгоджується з їхньою перевагою більш глибоководних місць проживання. Це може мати вирішальне значення для їхньої міграції на оптимальні глибини для виживання.

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