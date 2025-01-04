Как табачная зависимость сокращает продолжительность жизни курильщиков

Исследование проводилось с участием курильщиков из жителей Великобритании.

Выяснилось, что каждая выкуренная сигарета сокращает в среднем жизнь курильщиков мужчин на 17 минут, а женщин — на 22.

Эти результаты свидетельствуют, что регулярно выкуривающие около пачки сигарет ежедневно теряют около 7 часов жизни.

Сигареты

Главный ученый Университета по исследованию алкоголя и табака UCL и ведущий автор статьи Сара Джексон подсчитала, что те, кто выкуривает около 10 сигарет в день и покончит с вредной привычкой 1 января, уже к 8 января может сохранить себе целый день жизни.

При этом до 20 января при условии отказа от курения человек сохранит целую неделю жизни, а до 5 августа — целый месяц.

Если в течение года человек не станет опять курить, он сможет сохранить 50 дней продолжительности собственной жизни.

Отказ от курения — это, без сомнения, лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья. И чем раньше вы бросите курить, тем дольше вы проживете, — отмечает Сара Джексон. Поделиться

К счастью стоит ожидать хроническим курильщикам на протяжении взрослой жизни

По результатам исследования, проведенного The BMJ еще в 2000 году, одна сигарета стоила бы человеку всего 11 минут жизни. Однако после обнародования этой оценки ежедневное потребление сигарет в Британии значительно упало как у мужчин (с 15,8 до 11,5), так и среди женщин (с 13,6 до 9,5).

В исследовании, проведенном по заказу Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, использовались новейшие оценки количества лет, потерянных из-за курения, в том числе из-за заболеваний, связанных с раком, а также среднего потребления сигарет по оценке BMJ в 2000 году. .

Оно базировалось на данных о смертности мужчин и женщин и показало, что в среднем люди, курившие на протяжении всей жизни, потеряли примерно 10 лет жизни по сравнению с людьми, которые никогда не курили.

Большинство курильщиков осознают, что курение может сократить их жизнь, но не влияние каждой выкуренной сигареты. Курение по большей части отнимает относительно здоровый средний возраст, а не сокращает период в конце жизни, часто обозначаемый хроническими заболеваниями или инвалидностью, — отмечают исследователи. Поделиться

По мнению ученых, 60-летний человек с табачной зависимостью обычно будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего человека.

Некоторые курильщики живут долго и здорово. Воздействие оказывает и вариация затяжек, типы выкуренных сигарет, возраст начала курения и индивидуальная толерантность к токсикантам.