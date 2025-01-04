По результатам исследования британских ученых, каждая выкуренная сигарета сокращает общую продолжительность жизни человека примерно на 20 минут.
Главные тезисы
- Каждая сигарета сокращает общую продолжительность жизни на 20 минут.
- Отказ от курения может значительно увеличить продолжительность жизни: курильщики, бросившие курить, могут сохранить целый день жизни уже через неделю.
- Большинство курильщиков осознают потенциальный вред курения, но не понимают, насколько каждая сигарета сокращает их здоровую жизнь.
- Исследование показывает, что люди, курившие всю жизнь, теряют в среднем 10 лет здоровой жизни по сравнению с некурящими.
- Бросить курить в любом возрасте полезно, но чем раньше курильщики откажутся от этой вредной привычки, тем дольше и здоровее будет их жизнь.
Как табачная зависимость сокращает продолжительность жизни курильщиков
Исследование проводилось с участием курильщиков из жителей Великобритании.
Выяснилось, что каждая выкуренная сигарета сокращает в среднем жизнь курильщиков мужчин на 17 минут, а женщин — на 22.
Эти результаты свидетельствуют, что регулярно выкуривающие около пачки сигарет ежедневно теряют около 7 часов жизни.
Главный ученый Университета по исследованию алкоголя и табака UCL и ведущий автор статьи Сара Джексон подсчитала, что те, кто выкуривает около 10 сигарет в день и покончит с вредной привычкой 1 января, уже к 8 января может сохранить себе целый день жизни.
При этом до 20 января при условии отказа от курения человек сохранит целую неделю жизни, а до 5 августа — целый месяц.
Если в течение года человек не станет опять курить, он сможет сохранить 50 дней продолжительности собственной жизни.
К счастью стоит ожидать хроническим курильщикам на протяжении взрослой жизни
По результатам исследования, проведенного The BMJ еще в 2000 году, одна сигарета стоила бы человеку всего 11 минут жизни. Однако после обнародования этой оценки ежедневное потребление сигарет в Британии значительно упало как у мужчин (с 15,8 до 11,5), так и среди женщин (с 13,6 до 9,5).
В исследовании, проведенном по заказу Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, использовались новейшие оценки количества лет, потерянных из-за курения, в том числе из-за заболеваний, связанных с раком, а также среднего потребления сигарет по оценке BMJ в 2000 году. .
Оно базировалось на данных о смертности мужчин и женщин и показало, что в среднем люди, курившие на протяжении всей жизни, потеряли примерно 10 лет жизни по сравнению с людьми, которые никогда не курили.
По мнению ученых, 60-летний человек с табачной зависимостью обычно будет иметь профиль здоровья 70-летнего некурящего человека.
Некоторые курильщики живут долго и здорово. Воздействие оказывает и вариация затяжек, типы выкуренных сигарет, возраст начала курения и индивидуальная толерантность к токсикантам.
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