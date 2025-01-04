На скільки скорочує життя людини кожна сигарета — результати дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На скільки скорочує життя людини кожна сигарета — результати дослідження

Паління
Джерело:  online.ua

За результатами дослідження британських науковців, кожна викурена сигарета скорочує загальну тривалість життя людини приблизно на 20 хвилин.  

Головні тези:

  • Кожна викурена сигарета скорочує життя людини приблизно на 20 хвилин, що підтверджують результати дослідження британських науковців.
  • Ті, хто викурює близько пачки сигарет на день, втрачають до 7 годин життя через тютюнову залежність.
  • Відмова від куріння може значно продовжити тривалість життя: курець, який кине палити 1 січня, може зберегти цілий день життя уже до 8 січня.
  • Курці здебільшого зазнають негативний вплив від куріння у середньому віці, що призводить до скорочення здорового періоду життя.
  • Важливо кинути курити негайно, оскільки чим швидше ви позбавитесь шкідливої звички, тим більше можна розраховувати на довге та здорове життя.

Як тютюнова залежність скорочує тривалість життя курців

Дослідження проводилось за участю курців з жителів Великої Британії.

З’ясувалось, що кожна викурена сигарета скорочує у середньому життя курців чоловіків на 17 хвилин, а жінок — на 22.

Ці результати свідчать, що ті, хто регулярно викурює близько пачки сигарет щодня, втрачає близько 7 годин життя.

Курці втрачають до 20 хвилин загальної тривалості життя після кожної сигарети
Сигарети

Головний науковець Університету дослідження алкоголю та тютюну UCL та провідний автор статті Сара Джексон підрахувала, що ті, хто викурює близько 10 сигарет на день і покінчить зі шкідливою звичкою 1 січня, вже до 8 січня може зберегти собі цілий день життя.

При цьому до 20 січня за умови відмови від паління людина збереже цілий тиждень життя, а до 5 серпня — цілий місяць.

Якщо протягом року людина не почне знову палити, вона зможе зберегти 50 днів тривалості власного життя.

Відмова від куріння — це, без сумніву, найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я. І що раніше ви кинете палити, то довше ви проживете, — наголошує Сара Джексон.

На щарто варто очікувати хронічним курцям протягом дорослого життя

За результатами дослідження, проведеного The BMJ ще у 2000 році, одна сигарета коштувала б людині лише 11 хвилин життя. Однак після оприлюднення цієї оцінки щоденне споживання сигарет у Британії значно впало як серед чоловіків (з 15,8 до 11,5), так і серед жінок (з 13,6 до 9,5).

У дослідженні, проведеному на замовлення Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення Великої Британії, використовувалися новітні оцінки кількості років, втрачених через куріння, в тому числі через захворювання, пов’язані з раком, а також середнє споживання сигарет за оцінкою BMJ у 2000 році.

Воно базувалося на даних  про смертність чоловіків та жінок і показало, що в середньому люди, які курили протягом усього життя, втратили приблизно 10 років життя порівняно з людьми, які ніколи не курили.

Більшість курців усвідомлюють, що куріння може скоротити їх життя, але не вплив кожної викуреної сигарети. Куріння здебільшого забирає відносно здоровий середній вік, а не скорочує період наприкінці життя, який часто позначається хронічними захворюваннями або інвалідністю, — наголошують дослідники.

На думку науковців, 60-річна людина із тютюновою залежністю зазвичай матиме профіль здоров’я 70-річної людини, яка не палить.

Деякі курці живуть довго та здорово. Вплив має і варіація затяжок, типи викурених сигарет, вік початку куріння та індивідуальна толерантність до токсикантів.

Кинути палити в будь-якому віці корисно, але що раніше курці зійдуть з цього ескалатора смерті, то на більш довге і здорове життя вони можуть розраховувати, — наголошують дослідженні.

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