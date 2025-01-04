За результатами дослідження британських науковців, кожна викурена сигарета скорочує загальну тривалість життя людини приблизно на 20 хвилин.

Як тютюнова залежність скорочує тривалість життя курців

Дослідження проводилось за участю курців з жителів Великої Британії.

З’ясувалось, що кожна викурена сигарета скорочує у середньому життя курців чоловіків на 17 хвилин, а жінок — на 22.

Ці результати свідчать, що ті, хто регулярно викурює близько пачки сигарет щодня, втрачає близько 7 годин життя.

Сигарети

Головний науковець Університету дослідження алкоголю та тютюну UCL та провідний автор статті Сара Джексон підрахувала, що ті, хто викурює близько 10 сигарет на день і покінчить зі шкідливою звичкою 1 січня, вже до 8 січня може зберегти собі цілий день життя.

При цьому до 20 січня за умови відмови від паління людина збереже цілий тиждень життя, а до 5 серпня — цілий місяць.

Якщо протягом року людина не почне знову палити, вона зможе зберегти 50 днів тривалості власного життя.

Відмова від куріння — це, без сумніву, найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я. І що раніше ви кинете палити, то довше ви проживете, — наголошує Сара Джексон. Поширити

На щарто варто очікувати хронічним курцям протягом дорослого життя

За результатами дослідження, проведеного The BMJ ще у 2000 році, одна сигарета коштувала б людині лише 11 хвилин життя. Однак після оприлюднення цієї оцінки щоденне споживання сигарет у Британії значно впало як серед чоловіків (з 15,8 до 11,5), так і серед жінок (з 13,6 до 9,5).

У дослідженні, проведеному на замовлення Департаменту охорони здоров’я та соціального забезпечення Великої Британії, використовувалися новітні оцінки кількості років, втрачених через куріння, в тому числі через захворювання, пов’язані з раком, а також середнє споживання сигарет за оцінкою BMJ у 2000 році.

Воно базувалося на даних про смертність чоловіків та жінок і показало, що в середньому люди, які курили протягом усього життя, втратили приблизно 10 років життя порівняно з людьми, які ніколи не курили.

Більшість курців усвідомлюють, що куріння може скоротити їх життя, але не вплив кожної викуреної сигарети. Куріння здебільшого забирає відносно здоровий середній вік, а не скорочує період наприкінці життя, який часто позначається хронічними захворюваннями або інвалідністю, — наголошують дослідники. Поширити

На думку науковців, 60-річна людина із тютюновою залежністю зазвичай матиме профіль здоров’я 70-річної людини, яка не палить.

Деякі курці живуть довго та здорово. Вплив має і варіація затяжок, типи викурених сигарет, вік початку куріння та індивідуальна толерантність до токсикантів.