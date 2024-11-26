Американські дослідники встановили, що використання електронних сигарет з нікотином, або без нього однаково пригнічує насичення крові киснем, що сприяє розвитку легеневої недостатньості.

Що відомо про небезпеку електронних сигарет

Науковці попереджають, що регулярне використання електронних сигарет провокує проблеми із судинами, викликаючи відповідні захворювання.

Люди помилково вважають, що електронні сигарети є безпечнішою альтернативою сигаретам на основі тютюну, але насправді це не так, — наголошує провідний автор дослідження доктор Маріанна Наббут з Університету медичних наук Арканзасу Поширити

Дослідження проводилось в Університеті Пенсільванії.

Зазначається, що хоча аерозолі в електронних сигаретах не містять такої кількості забруднюючих речовин, здатних провокувати онкологічні захворювання, курці всеодно вдихають хімічні сполуки, які негативно впливають на організм.

Електронні сигарети використовують механізм нагрівання рідини, що перетворюється на пару, яку вдихають курці. Однак в залежності від типу пристрою у парі міститься не лише вода, а, зокрема, такі речовини як свинець, нікель, формальдегід, пропіленгліколь і гліцерин.

Навіть якщо в електронній сигареті немає нікотину, є інші компоненти, які можуть бути шкідливими, — підкреслює Маріанна Наббут. Поширити

Вона та її колеги дослідили наслідки впливу на організм від вживання електронних сигарет, вейпу та звичайних сигарет.

У дослідженні взяли участь 31 курець та ті, хто використовує вейп, у віці від 21 до 49 років.

Електронна та звичайна сигарета

Отримані результати порівнювали з людьми, які не курили та не вживали вейп.

У рамках дослідження кожен учасник пройшов МРТ. Окрім цього медики проаналізували швидкість кровотоку в стегновій артерії та вимірювали кількість кисню в крові.

Під час кожного використання електронної сигарети або вейпу дослідники спостерігали значне зниження швидкості кровотоку в спокої в стегновій артерії, яка проходить уздовж стегна і постачає збагачену киснем кров у всю нижню частину тіла.

Що продемонстрували результати дослідження

Зазначається, що у порівнянні з людьми, які не курять, або курять звичайні сигарети, люди, які вживали вейпи з нікотином, мали найбільш значне зниження функції судин.

Наступною найбільшою групою людей зі зниженням цих функцій стала група тих, хто вживав вейпи без нікотину.

Хороша судинна функція є важливою, оскільки це означає, що кровоносні судини здатні розширюватися та звужуватися, щоб кров могла ефективно доставляти кисень і поживні речовини до тіла та видаляти відходи.

Погана робота судин провокує утворення тромбів, підвищує кров’яний тиск та викликає ризик інсульту.

За результатами дослідження було встановлено, що всі учасники, що використовували вейп, з нікотином та без, али зниження сатурації, тобто їхні легені, ймовірно, отримували менше кисню.

Головний лікар Американської легеневої асоціації, доктор Альберт Ріццо каже, що нове дослідження доповнює зростаючу кількість доказів того, що вейп піддає людей набагато більшому впливу, ніж нешкідлива водяна пара.

Ми не знаємо багато про вплив інгредієнтів електронних сигарет на легені, кровоносні судини, і навіть попри те, що в них нібито менше токсинів, ніж у звичайних сигаретах, ми не знаємо про довгострокові наслідки, — пояснює Ріццо. Поширити

Дослідження показують, що вплив забрудненого повітря, відомого як забруднення частинками, може призвести до збільшення частоти серцевих нападів та інших серйозних проблем зі здоров’ям.

Якщо вейп суттєво впливає на судинне здоров’я, у користувачів електронних сигарет можуть почастішати серцеві напади, інсульти або проблеми з кровотоком.