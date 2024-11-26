Американские исследователи установили, что использование электронных сигарет с никотином или без него одинаково подавляет насыщение крови кислородом, что способствует развитию легочной недостаточности.

Что известно об опасности электронных сигарет

Ученые предупреждают, что регулярное использование электронных сигарет провоцирует проблемы с сосудами, вызывая соответствующие заболевания.

Люди ошибочно считают, что электронные сигареты являются более безопасной альтернативой сигаретам на основе табака, но на самом деле это не так, — отмечает ведущий автор исследования доктор Марианна Наббут из Университета медицинских наук Арканзаса. Поделиться

Исследование проводилось в Университете Пенсильвании.

Отмечается, что хотя аэрозоли в электронных сигаретах не содержат такого количества загрязняющих веществ, способных провоцировать онкологические заболевания, курильщики все равно вдыхают химические соединения, негативно влияющие на организм.

Электронные сигареты используют механизм нагрева жидкости, превращающийся в пар, который вдыхают курильщики. Однако в зависимости от типа устройства в паре содержится не только вода, но, в частности, такие вещества как свинец, никель, формальдегид, пропиленгликоль и глицерин.

Даже если в электронной сигарете нет никотина, есть другие компоненты, которые могут оказаться вредными, — подчеркивает Марианна Наббут. Поделиться

Она и ее коллеги исследовали последствия воздействия на организм от использования электронных сигарет, вейпа и обычных сигарет.

В исследовании приняли участие 31 курильщик и использующие вейп в возрасте от 21 до 49 лет.

Электронная и обычная сигарета

Полученные результаты сравнивали с людьми, которые не курили и не употребляли вейп.

В рамках исследования каждый участник прошел МРТ. Кроме того, медики проанализировали скорость кровотока в бедренной артерии и измеряли количество кислорода в крови.

Во время каждого использования электронной сигареты или вейпа исследователи наблюдали значительное снижение скорости кровотока в покое в бедренной артерии, которая проходит вдоль бедра и снабжает обогащенную кислородом кровь во всю нижнюю часть тела.

Что продемонстрировали результаты исследования

Отмечается, что по сравнению с людьми, которые не курят или курят обычные сигареты, люди, которые употребляли вейпы с никотином, имели наиболее значительное снижение функции сосудов.

Следующей крупнейшей группой людей с понижением этих функций стала группа тех, кто употреблял вейпы без никотина.

Хорошая сосудистая функция важна, поскольку это означает, что кровеносные сосуды способны расширяться и сужаться, чтобы кровь могла эффективно доставлять кислород и питательные вещества в тело и удалять отходы.

Плохая работа сосудов провоцирует образование тромбов, повышает кровяное давление и вызывает риск инсульта.

По результатам исследования было установлено, что все участники, использовавшие вейп, с никотином и без, или снижение сатурации, то есть их легкие, вероятно, получали меньше кислорода.

Главный врач Американской легочной ассоциации доктор Альберт Риццо говорит, что новое исследование дополняет растущее количество доказательств того, что вейп подвергает людей гораздо большему влиянию, чем безвредный водяной пар.

Мы не знаем многого о влиянии ингредиентов электронных сигарет на легкие, кровеносные сосуды, и даже несмотря на то, что у них якобы меньше токсинов, чем в обычных сигаретах, мы не знаем о долгосрочных последствиях, — объясняет Риццо. Поделиться

Исследования показывают, что влияние загрязненного воздуха, известного как загрязнение частицами, может привести к увеличению частоты сердечных приступов и другим серьезным проблемам со здоровьем.

Если вейп оказывает существенное влияние на сосудистое здоровье, у пользователей электронных сигарет могут участиться сердечные приступы, инсульты или проблемы с кровотоком.