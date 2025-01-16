Как мозг влияет на любовь к вредной пище — интересные результаты исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Как мозг влияет на любовь к вредной пище — интересные результаты исследования

Вредная еда
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Источник:  Nature

Американские ученые из университетов Пенсильвании и Южной Калифорнии по результатам исследования выяснили, что мозг может использовать воспоминания о жирной или сладкой пище для непосредственного воздействия на пищевое поведение.

Главные тезисы

  • Мозг может использовать воспоминания о жирной и сладкой пище для непосредственного воздействия на пищевое поведение.
  • Нейроны в гиппокампе реагируют на жиры и сахара, формируя мотивацию и предпочтение определенным видам пищи.
  • Генетическая манипуляция и оптогенетика помогают исследовать роль нейронов в контроле пищевого поведения.
  • Исследователи провели серию экспериментов на мышах, деактивация нейронов приводила к снижению потребления соответствующих питательных веществ.

Мозг использует воспоминания для побуждения человека к употреблению вредной пищи

Отмечается, что исследователи провели серию экспериментов на мышах для изучения роли нервной системы в расстройствах пищевого поведения.

В частности, исследование коснулось того, как специфические группы нейронов в гиппокампе реагируют на жиры и сахара.

Гиппокамп служит не только центром памяти и ориентации в пространстве, он также играет ключевую роль в контроле за пищевым поведением и формирует мотивацию и предпочтение определенным видам пищи.

Мозг использует воспоминания для побуждения к употреблению жирной и сладкой пищи
Вредная еда

Как нейроны влияют на приверженность жирной и сладкой пище

Ученые выяснили, что в гиппокампе существуют две отдельные группы нейронов:

  • Одна отвечает за формирование памяти о местонахождении богатой сахаром пищи.

  • Другая группа нейронов усиливает мотивацию к употреблению пищи с высоким содержанием жиров.

Ученые использовали генетическую манипуляцию и оптогенетику для проверки этих гипотез.

Им удалось узнать, что в процессе потребления пищи, богатой жирами и сахаром, в гиппокампе активизируются различные группы нейронов, которые отдельно хранят воспоминания о жирной и сладкой пище.

По мнению ученых, это связано с тем, что еда обычно бывает либо сладкой, либо жирной. В связи с этим за информацию о разных категориях пищи отвечают разные рецепторы и отдельно хранится информация о высококалорийных питательных веществах.

Исследователи провели искусственную деактивацию нейронов, отвечавших за воспоминания о жирной или сладкой пище.

Оказалось, что без воспоминаний о жирной пище мыши потребляли на 40% меньше жиров за контрольную группу, а без воспоминаний о сладкой пище — на 50% меньше сахарозы.

В то же время удаление этих нейронов имело существенные последствия. Мыши теряли способность запоминать местонахождение пищи, если были изъяты "сахарные нейроны". В то время как удаление "жировых нейронов" снижало мотивацию потреблять жиры.

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