Американские ученые из университетов Пенсильвании и Южной Калифорнии по результатам исследования выяснили, что мозг может использовать воспоминания о жирной или сладкой пище для непосредственного воздействия на пищевое поведение.

Мозг использует воспоминания для побуждения человека к употреблению вредной пищи

Отмечается, что исследователи провели серию экспериментов на мышах для изучения роли нервной системы в расстройствах пищевого поведения.

В частности, исследование коснулось того, как специфические группы нейронов в гиппокампе реагируют на жиры и сахара.

Гиппокамп служит не только центром памяти и ориентации в пространстве, он также играет ключевую роль в контроле за пищевым поведением и формирует мотивацию и предпочтение определенным видам пищи.

Вредная еда

Как нейроны влияют на приверженность жирной и сладкой пище

Ученые выяснили, что в гиппокампе существуют две отдельные группы нейронов:

Одна отвечает за формирование памяти о местонахождении богатой сахаром пищи.

Другая группа нейронов усиливает мотивацию к употреблению пищи с высоким содержанием жиров.

Ученые использовали генетическую манипуляцию и оптогенетику для проверки этих гипотез.

Им удалось узнать, что в процессе потребления пищи, богатой жирами и сахаром, в гиппокампе активизируются различные группы нейронов, которые отдельно хранят воспоминания о жирной и сладкой пище.

По мнению ученых, это связано с тем, что еда обычно бывает либо сладкой, либо жирной. В связи с этим за информацию о разных категориях пищи отвечают разные рецепторы и отдельно хранится информация о высококалорийных питательных веществах.

Исследователи провели искусственную деактивацию нейронов, отвечавших за воспоминания о жирной или сладкой пище.

Оказалось, что без воспоминаний о жирной пище мыши потребляли на 40% меньше жиров за контрольную группу, а без воспоминаний о сладкой пище — на 50% меньше сахарозы.