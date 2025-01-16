Американские ученые из университетов Пенсильвании и Южной Калифорнии по результатам исследования выяснили, что мозг может использовать воспоминания о жирной или сладкой пище для непосредственного воздействия на пищевое поведение.
Главные тезисы
- Мозг может использовать воспоминания о жирной и сладкой пище для непосредственного воздействия на пищевое поведение.
- Нейроны в гиппокампе реагируют на жиры и сахара, формируя мотивацию и предпочтение определенным видам пищи.
- Генетическая манипуляция и оптогенетика помогают исследовать роль нейронов в контроле пищевого поведения.
- Исследователи провели серию экспериментов на мышах, деактивация нейронов приводила к снижению потребления соответствующих питательных веществ.
Мозг использует воспоминания для побуждения человека к употреблению вредной пищи
Отмечается, что исследователи провели серию экспериментов на мышах для изучения роли нервной системы в расстройствах пищевого поведения.
В частности, исследование коснулось того, как специфические группы нейронов в гиппокампе реагируют на жиры и сахара.
Гиппокамп служит не только центром памяти и ориентации в пространстве, он также играет ключевую роль в контроле за пищевым поведением и формирует мотивацию и предпочтение определенным видам пищи.
Как нейроны влияют на приверженность жирной и сладкой пище
Ученые выяснили, что в гиппокампе существуют две отдельные группы нейронов:
Одна отвечает за формирование памяти о местонахождении богатой сахаром пищи.
Другая группа нейронов усиливает мотивацию к употреблению пищи с высоким содержанием жиров.
Ученые использовали генетическую манипуляцию и оптогенетику для проверки этих гипотез.
Им удалось узнать, что в процессе потребления пищи, богатой жирами и сахаром, в гиппокампе активизируются различные группы нейронов, которые отдельно хранят воспоминания о жирной и сладкой пище.
По мнению ученых, это связано с тем, что еда обычно бывает либо сладкой, либо жирной. В связи с этим за информацию о разных категориях пищи отвечают разные рецепторы и отдельно хранится информация о высококалорийных питательных веществах.
Исследователи провели искусственную деактивацию нейронов, отвечавших за воспоминания о жирной или сладкой пище.
Оказалось, что без воспоминаний о жирной пище мыши потребляли на 40% меньше жиров за контрольную группу, а без воспоминаний о сладкой пище — на 50% меньше сахарозы.
В то же время удаление этих нейронов имело существенные последствия. Мыши теряли способность запоминать местонахождение пищи, если были изъяты "сахарные нейроны". В то время как удаление "жировых нейронов" снижало мотивацию потреблять жиры.
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