Ученые из Университета Колорадо разработали вакцину против лишнего веса, которая способствует уменьшению воспаления и помогает контролировать вес даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

Что известно о разработке в США вакцины против ожирения

Отмечается, что новый препарат демонстрирует другой механизм действия по сравнению с аналогичным Ozempic, который помогает человеку дольше ощущать насыщение после еды, предотвращая таким образом переедание.

Новую вакцину необходимо колоть раз в неделю. Она предотвращает возникновение воспаления, провоцирующего ожирение.

Американские исследователи уже провели серию экспериментов, вводя мышам вакцины, созданные на основе микобактерий. Это полезные бактерии, содержащиеся в коровьем молоке и почве.

Ожирение

Полученные результаты продемонстрировали, что введение вакцины еженедельно сделало мышей практически неуязвимыми к набору лишнего веса даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.

Кроме того, исследователи убедились, что между мышами, которые употребляли вредную пищу, и теми, кто не получал вакцины и употреблял здоровую пищу, почти не было никакой разницы.

Вакцина эффективно сдерживает чрезмерное увеличение веса, вызванное западным типом питания, убеждают ученые. Поделиться

Они также отмечают, что сейчас необходимо проведение клинических исследований.

Что говорят специалисты

По мнению специалистов, микобактерии помогают уменьшить воспаление, которое может возникать в результате стресса, вызванного употреблением обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков.

Воспаление и лишние калории вызывают повышение уровня кортизола, провоцирующего накопление жира в организме.

Воспаление также негативно влияет на выработку лептина, регулирующего метаболизм и аппетит, в результате чего человек нуждается в употреблении большего количества пищи.

По словам старшего автора исследования, профессора интегративной физиологии в Университете Колорадо, доктора Кристофера Лоури, нельзя сказать, будет ли вакцина оказывать такое же влияние на людей, как и на мышей.

Команда исследователей надеется, что будущая вакцина сможет снизить проблему ожирения в США, особенно на фоне растущего потребления ультраобработанных продуктов, занимающих около 75% рынка продовольствия в стране.