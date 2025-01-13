Ученые из Университета Колорадо разработали вакцину против лишнего веса, которая способствует уменьшению воспаления и помогает контролировать вес даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.
Главные тезисы
- Ученые из Университета Колорадо создали вакцину против ожирения, способную уменьшить воспаление и помогать контролировать вес даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.
- Новая вакцина имеет уникальный механизм действия, который предотвращает набор лишнего веса даже при потреблении высококалорийной пищи, контролируя аппетит и предотвращая переедание.
- Исследования на мышах показали успешные результаты в эффективности вакцины, основанной на микобактериях. Планируются клинические исследования для оценки влияния препарата на людей.
- Микобактерии в вакцине помогают уменьшить воспаление, вызванное питанием, предотвращая чрезмерное накопление жира в организме.
Что известно о разработке в США вакцины против ожирения
Отмечается, что новый препарат демонстрирует другой механизм действия по сравнению с аналогичным Ozempic, который помогает человеку дольше ощущать насыщение после еды, предотвращая таким образом переедание.
Новую вакцину необходимо колоть раз в неделю. Она предотвращает возникновение воспаления, провоцирующего ожирение.
Американские исследователи уже провели серию экспериментов, вводя мышам вакцины, созданные на основе микобактерий. Это полезные бактерии, содержащиеся в коровьем молоке и почве.
Полученные результаты продемонстрировали, что введение вакцины еженедельно сделало мышей практически неуязвимыми к набору лишнего веса даже при употреблении пищи с высоким содержанием сахара и жиров.
Кроме того, исследователи убедились, что между мышами, которые употребляли вредную пищу, и теми, кто не получал вакцины и употреблял здоровую пищу, почти не было никакой разницы.
Они также отмечают, что сейчас необходимо проведение клинических исследований.
Что говорят специалисты
По мнению специалистов, микобактерии помогают уменьшить воспаление, которое может возникать в результате стресса, вызванного употреблением обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков.
Воспаление и лишние калории вызывают повышение уровня кортизола, провоцирующего накопление жира в организме.
Воспаление также негативно влияет на выработку лептина, регулирующего метаболизм и аппетит, в результате чего человек нуждается в употреблении большего количества пищи.
По словам старшего автора исследования, профессора интегративной физиологии в Университете Колорадо, доктора Кристофера Лоури, нельзя сказать, будет ли вакцина оказывать такое же влияние на людей, как и на мышей.
Команда исследователей надеется, что будущая вакцина сможет снизить проблему ожирения в США, особенно на фоне растущего потребления ультраобработанных продуктов, занимающих около 75% рынка продовольствия в стране.
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