Науковці з Університету Колорадо розробили вакцину проти зайвої ваги, яка сприяє зменшенню запалення і допомагає контролювати вагу навіть у разі вживання їжі із високим вмістом цукру і жирів.
Головні тези:
- Американські вчені розробили унікальну вакцину проти ожиріння, яка запобігає набору зайвої ваги навіть при споживанні висококалорійної їжі.
- Нова вакцина має інший механізм дії порівняно зі схожими препаратами, сприяючи контролю ваги та запобігаючи переїданню.
- Дослідники вже провели успішні експерименти, доводячи ефективність вакцини на мишах, і планують клінічні дослідження для оцінки її впливу на людей.
- Вакцина базується на мікобактеріях, які допомагають зменшити запалення, що може бути спричинене харчуванням та впливати на надмірне накопичення жиру в організмі.
Що відомо про розробку у США вакцини проти ожиріння
Зазначається, що новий препарат демонструє інший механізм дії у порівнянні з аналогічним Ozempic, який допомагає людині довше відчувати насичення після прийому їжі, запобігаючи таким чином переїданню.
Нову вакцину необхідно колоти раз на тиждень. Вона запобігає виникненню запалення, яке провокує ожиріння.
Американські дослідники вже провели серію експериментів, вводячи мишам вакцини, створені на основі мікобактерій. Це корисні бактерії, які містяться у коров’ячому молоці та ґрунті.
Отримані результати продемонстрували, що введення вакцини щотижня зробило мишей практично невразливими до набору зайвої ваги навіть у разі вживання їжі із високим вмістом цукру та жирів.
Окрім цього дослідники переконались, що між мишами, які вживали шкідливу їжу, та тими, які не отримували вакцини і вживали здорову їжу, майже не було ніякої різниці.
Вони також зазначають, що наразі необхідне проведення клінічних досліджень.
Що кажуть фахівці
На думку спеціалістів, мікобактерії допомагають зменшити запалення, яке може виникати внаслідок стресу, викликаного вживанням обробленого м’яса, рафінованого зерна та солодких напоїв.
Запалення та зайві калорії викликають підвищення рівня кортизолу, який провокує накопичення жиру в організмі.
Запалення також негативно впливає на виробку лептину, який регулює метаболізм і апетит, внаслідок чого людина відчуває потребу у вживанні більшої кількості їжі.
За словами старшого автора дослідження, професора інтегративної фізіології в Університеті Колорадо, доктора Крістофера Лоурі, наразі не можна сказати, чи справлятиме вакцина такий самий вплив на людей, як і на мишей.
Команда дослідників сподівається, що майбутня вакцина зможе знизити проблему ожиріння в США, особливо на фоні все більшого споживання ультраоброблених продуктів, які займають близько 75% ринку продовольства в країні.
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