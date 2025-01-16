Американські науковці з університетів Пенсильванії та Південної Каліфорнії за результатами дослідження з'ясували, що мозок може використовувати спогади про жирну або солодку їжу для безпосереднього впливу на харчову поведінку.

Мозок використовує спогади для спонукання людини до вживання шкідливої їжі

Зазначається, що дослідники провели серію експериментів на мишах із метою вивчення ролі нервової системи у розладах харчової поведінки.

Зокрема, дослідження торкнулось того, як специфічні групи нейронів у гіпокампі реагують на жири та цукри.

Гіпокамп слугує не лише центром пам’яті та орієнтації у просторі, він також відіграє ключову роль у контролі за харчовою поведінкою і формує мотивацію та уподобання до певних видів їжі.

Шкідлива їжа

Як нейрони впливають на прихильність до жирної та солодкої їжі

Науковці з’ясували, що у гіпокампі існують дві окремі групи нейронів:

Одна відповідає за формування пам’яті про місцезнаходження багатої на цукри їжі.

Інша група нейронів посилює мотивацію до споживання їжі із високим вмістом жирів.

Науковці використовували генетичну маніпуляцію та оптогенетику для перевірки цих гіпотез.

Їм вдалось дізнатись, що у процесі споживання їжі, багатої на жири та цукри, в гіпокампі активізуються різні групи нейронів, які окремо зберігають спогади про жирну та солодку їжу.

На думку науковців, це пов’язано з тим, що їжа зазвичай буває або солодкою, або жирною. У зв’язку з цим за інформацію щодо різних категорій їжі відповідають різні рецептори та окремо зберігається інформація про висококалорійні поживні речовини.

Дослідники провели штучну деактивацію нейронів, які відповідали за спогади про жирну чи солодку їжу.

Виявилось, що без спогадів про жирну їжу миші споживали на 40% менше жирів за контрольну групу, а без спогадів про солодку їжу — на 50% менше сахарози.