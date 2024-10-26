Науковці з'ясували, що мозок немовлят здатен розпізнавати складні звукові послідовності, підпорядковані певним правилам, як музика або мова.

Що відомо про здатність немовлят розпізнавати звуки, близькі до мови

Підкреслюється, що результати дослідження доводять, що немовлята мають вроджену здатність розпізнавати сукупність звукових сигналів.

До цього науковці переконались, що немовлята можуть вивчати послідовності звуків або навіть склади, які чують послідовно.

Проте мова людей значно складніша і вимагає більших зусиль для висловлення та усвідомлення.

Попередні дослідження показали, що діти починають опановувати складні правила рідної мови у віці до двох років.

За результатами експериментів з навчанням, навіть немовлята у віці п’яти місяців можуть демонструвати знання правил у немовних звуках, як-от тонах.

Немовля

Навіть наші найближчі родичі, шимпанзе, можуть розпізнавати складні акустичні моделі, вбудовані в тони, — пояснює співавтор дослідження Саймон Таунсенд з Цюріхського університету у Швейцарії. Поширити

Яке важливе відкриття зробили дослідники

Однак наразі команді науковців вдалось довести, що немовлята здатні розпізнавати шаблони мови між несуміжними звуками.

Дослідження проводились із дітьми у віці 5-6 місяців та новонародженними.

У рамках дослідження немовлятам вмикали складні звукові послідовності, спостерігаючи за активністю головного мозку.

Спочатку новонароджені віком буквально у кілька днів прослуховували кілька послідовностей, де перший тон був пов’язаний із третім.

Після шести хвилин першого етапу малятам пропонували слухати звуки такої ж схеми, але з іншою висотою.

Ці послідовності були або правильними, або мали помилку в шаблоні.

За допомогою використання ближньої інфрачервоної спектроскопії дослідники вимірювали активність мозку. Завдяки цьому вони встановили, що новонароджені діти дійсно здатні реагувати на помилки в мовленні.

Як зазначає Ясуйо Мінагави з Університету Кейо в Токіо, важливу роль у цьому відіграє лобова частка — ділянка мозку, яка розташована відразу за чолом і відіграє вирішальну роль для новонароджених.

За спостереженнями вчених, під час неправильних послідовностей тонів у немовлят збільшувалася активність лівої півкульної мережі, яка бере участь в обробці мови.

Така ж реакція спостерігалася і в шестимісячних малят.

Дослідники зробили висновок, що складні звукові моделі мозку здатні сприймати мову від народження.

Однак протягом перших шести місяців мережі мозку, які відповідають за розпізнавання мови, стають більш стабільними.

Наші результати демонструють, що мозок здатний реагувати на складні правила, подібні до тих, які є в мові, з першого дня. Те, як області мозку об’єднуються під час процесу навчання у новонароджених, свідчить про те, що ранній досвід навчання може бути вирішальним для формування мереж, які пізніше підтримують обробку складних акустичних моделей, — підкреслює Ютта Мюллер з кафедри лінгвістики Віденського університету. Поширити

Науковці зазначають, що ці відкриття важливі для розуміння того, як середовище впливає на ранній розвиток мозку.

Вони вважають, що існує перспектива стимуляції розвитку мозку новонароджених за допомогою музичної взаємодії.