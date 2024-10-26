Ученые выяснили, что мозг новорожденных способен распознавать сложные звуковые последовательности, подчиненные определенным правилам, как музыка или речь.

Что известно о способности младенцев распознавать звуки, близкие к языку

Подчеркивается, что результаты исследования доказывают, что младенцы обладают врожденной способностью распознавать совокупность звуковых сигналов.

До этого ученые убедились, что младенцы могут изучать последовательности звуков или даже слышимые слоги.

Однако язык людей значительно сложнее и требует больших усилий для выражения и осознания.

Предыдущие исследования показали, что дети начинают овладевать сложными правилами родного языка в возрасте до двух лет.

По результатам экспериментов с обучением, даже младенцы в возрасте пяти месяцев могут демонстрировать знания правил в неречевых звуках, таких как тонах.

Младенец

Даже наши ближайшие родственники, шимпанзе, могут распознавать сложные акустические модели, встроенные в тона, — объясняет соавтор исследования Саймон Таунсенд из Цюрихского университета в Швейцарии. Поделиться

Какое важное открытие сделали исследователи

Однако команде ученых удалось доказать, что младенцы способны распознавать шаблоны языка между несовместимыми звуками.

Исследования проводились с детьми в возрасте 5-6 месяцев и новорожденными.

В рамках исследования грудным детям включали сложные звуковые последовательности, наблюдая за активностью головного мозга.

Сначала новорожденные буквально в несколько дней прослушивали несколько последовательностей, где первый тон был связан с третьим.

После шести минут первого этапа малышам предлагали слушать звуки такой же схемы, но с другой высотой.

Эти последовательности были либо правильными, либо имели ошибку в шаблоне.

Посредством использования ближней инфракрасной спектроскопии исследователи измеряли активность мозга. Благодаря этому они установили, что новорожденные дети действительно способны реагировать на ошибки в речи.

Как отмечает Ясуйо Минагавы из Университета Кейо в Токио, важную роль в этом играет лобовая доля — участок мозга, расположенный сразу за лбом и играющий решающую роль для новорожденных.

По наблюдениям ученых, во время неправильных последовательностей тонов у новорожденных увеличивалась активность левой полушаровой сети, участвующей в обработке языка.

Такая же реакция наблюдалась и у шестимесячных малышей.

Исследователи заключили, что сложные звуковые модели мозга способны воспринимать язык от рождения.

Однако в течение первых шести месяцев сети мозга, отвечающие за распознавание языка, становятся более стабильными.

Наши результаты демонстрируют, что мозг способен реагировать на сложные правила, подобные тем, которые есть в языке, с первого дня. То, как области мозга объединяются во время процесса обучения у новорожденных, свидетельствует о том, что ранний опыт обучения может быть решающим для формирования сетей, позже поддерживающих обработку сложных акустических моделей, — подчеркивает Ютта Мюллер с кафедры лингвистики Венского университета. Поделиться

Ученые отмечают, что эти открытия важны для понимания того, как среда влияет на раннее развитие мозга.

Они считают, что существует перспектива стимуляции развития мозга новорожденных посредством музыкального взаимодействия.