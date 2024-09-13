Группа ученых из Дартмутского колледжа в США нашла ответ на вопрос, который является проблемным для многих родителей, чьи дети страдают опасными играми.

Почему детям нравится играть с опасностью

В частности, ученые проанализировали развитие обезьян и древних людей и выяснили, что их дети также любили лазать по деревьям и прибегать к другим экстремальным выходкам.

В частности, кости австралопитеков, живших на Земле около 3,2 млн лет назад, иногда имеют на себе следы древних переломов, свидетельствующих о частых смертях из-за падения с высоты.

Ученые выдвинули гипотезу, что молодые приматы путем непосредственного исследования пытаются узнать пределы собственных возможностей и потенциальных рисков, а также вырабатывают стратегии противодействия этим рискам.

Это формирует определенные физические привычки, а также дает понимание собственным силам.

Дети

Прошлое и настоящее указывают на то, что дети приобретают физические навыки и опыт общения, исследуя свои границы с помощью игры. (Мы разделяем переживания родителей, школ и политиков, желающих обеспечить безопасность наших детей. Однако мы также должны учитывать долгосрочные преимущества участия в такого рода играх. Связанные с риском игры, в которых дети бросают вызов самим себе, — нормальная часть нашего развития , как и у наших предков, — объясняют ученые. Поделиться

Что известно о проблемах безопасности детей в Украине и их похищении преступной армией РФ

В Киеве 12 сентября состоялся четвертый саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская открыла мероприятие, основной темой которого стала безопасность детей и выступила с мощной речью.

Первая леди Украины представила себя как "жена президента и мама двоих детей". Она отметила, что ее семья похожа на большинство семей в мире. Но в Украине жизнь прерывают воздушные тревоги и запуска ракет.

Как маме, мне очень досадно, что мой сын может отличить звук ракеты от звука дрона, как и миллионы украинских ребят. Миллионы украинских ребят уже воспринимают войну как свою реальность. Но не то, о чем снимают кино, к сожалению,

Первая леди добавила, что сейчас дети не планируют свое будущее и избегают разговоров о планах. И даже когда начинают об этом говорить, то начинают с фразы: "после того, как завершится война".

Как предупреждает Центр национального сопротивления, российские оккупанты организуют принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.

Что важно понимать, свои новые схемы коллаборанты называют эвакуацией или реабилитацией, пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.

Такую преступную деятельность кремлевские муртады развернули на базе детского хосписа "Клеветчики". Сначала он работал на территории временно оккупированной Донбасса, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину.

ЦНС обращает внимание на то, что под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в страну-агрессорку.