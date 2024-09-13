Группа ученых из Дартмутского колледжа в США нашла ответ на вопрос, который является проблемным для многих родителей, чьи дети страдают опасными играми.
Главные тезисы
- Любовь к опасным играм у детей имеет корни в развитии приматов и древних людей, помогая им исследовать мир и свои возможности.
- Участие в рискованных играх помогает детям определить пределы собственных возможностей и формировать стратегии противодействия рискам.
- Дети приобретают физические навыки и опыт общения, исследуя свои границы через опасные игры, что важно для их развития.
- В Украине дети сталкиваются с сложностями безопасности в контексте войны, где преступная армия РФ представляет угрозу и требует дополнительной защиты.
- Преступная деятельность по похищению детей из хосписов на оккупированных территориях Украины говорит о необходимости повышения внимания к безопасности детей и их защите.
Почему детям нравится играть с опасностью
В частности, ученые проанализировали развитие обезьян и древних людей и выяснили, что их дети также любили лазать по деревьям и прибегать к другим экстремальным выходкам.
В частности, кости австралопитеков, живших на Земле около 3,2 млн лет назад, иногда имеют на себе следы древних переломов, свидетельствующих о частых смертях из-за падения с высоты.
Ученые выдвинули гипотезу, что молодые приматы путем непосредственного исследования пытаются узнать пределы собственных возможностей и потенциальных рисков, а также вырабатывают стратегии противодействия этим рискам.
Это формирует определенные физические привычки, а также дает понимание собственным силам.
Что известно о проблемах безопасности детей в Украине и их похищении преступной армией РФ
В Киеве 12 сентября состоялся четвертый саммит первых леди и джентльменов. Елена Зеленская открыла мероприятие, основной темой которого стала безопасность детей и выступила с мощной речью.
Первая леди Украины представила себя как "жена президента и мама двоих детей". Она отметила, что ее семья похожа на большинство семей в мире. Но в Украине жизнь прерывают воздушные тревоги и запуска ракет.
Как маме, мне очень досадно, что мой сын может отличить звук ракеты от звука дрона, как и миллионы украинских ребят. Миллионы украинских ребят уже воспринимают войну как свою реальность. Но не то, о чем снимают кино, к сожалению,
Первая леди добавила, что сейчас дети не планируют свое будущее и избегают разговоров о планах. И даже когда начинают об этом говорить, то начинают с фразы: "после того, как завершится война".
Как предупреждает Центр национального сопротивления, российские оккупанты организуют принудительный вывоз больных детей из хосписа на временно оккупированных территориях Украины.
Что важно понимать, свои новые схемы коллаборанты называют эвакуацией или реабилитацией, пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий.
Такую преступную деятельность кремлевские муртады развернули на базе детского хосписа "Клеветчики". Сначала он работал на территории временно оккупированной Донбасса, но с недавних пор деятельность его расширилась и на Луганщину.
ЦНС обращает внимание на то, что под видом всесторонней помощи детям с тяжелыми (в том числе онкологическими) заболеваниями, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, враг создает базу для дальнейшего переселения маленьких украинцев в страну-агрессорку.
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