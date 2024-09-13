Група науковців з Дартмутського коледжу в США знайшла відповідь на питання, яке є проблемним для багатьох батьків, чиї діти мають пристрасть до небезпечних ігор.

Чому дітям подобається гратись з небезпекою

Зокрема, науковці проаналізували розвиток мавп і стародавніх людей і з’ясували, що їхні діти також полюбляли лазати по деревах та вдаватись до інших екстремальних витівок.

Зокрема, кістки австралопітеків, що жили на Землі близько 3,2 млн років тому, іноді мають на собі сліди давніх переломів, які свідчать про часті смерті через падіння з висоти.

Науковці висунули гіпотезу, що молоді примати шляхом безпосереднього дослідження намагаються дізнатись щодо меж власних можливостей і потенційних ризиків, а також виробляють стратегії протидії цим ризикам.

Це формує певні фізичні звички, а також надає розуміння щодо власних сил.

Діти

Минуле і сьогодення вказують на те, що діти набувають фізичних навичок і досвіду спілкування, досліджуючи свої кордони за допомогою гри. ( Ми поділяємо переживання батьків, шкіл і політиків, які хочуть забезпечити безпеку наших дітей. Однак ми також повинні враховувати довгострокові переваги участі в такого роду іграх. Пов'язані з ризиком ігри, в яких діти кидають виклик самим собі, — нормальна частина нашого розвитку, як і в наших предків, — пояснюють науковці. Поширити

Що відомо про проблеми безпеки дітей в Україні та їхнє викрадення злочинною армією РФ

У Києві 12 вересня відбувся четвертий Саміт перших леді та джентльменів. Олена Зеленська відкрила захід, основною темою якого стала безпека дітей, та виступила з потужною промовою.

Перша леді України представила себе як "дружина президента і мама двох дітей". Вона зауважила, що її сім'я подібна на більшість родин у світі. Але в Україні життя переривають повітряні тривоги та пуски ракет.

Як мамі, мені дуже прикро, що мій син може відрізнити звук ракети від звуку дрона, як і мільйони українських хлопців і дівчат. Мільйони українських хлопців і дівчат уже сприймають війну як свою реальність. Але не те, про що знімають кіно, на жаль,

Перша леді додала, що зараз діти не планують свого майбутнього та уникають розмов про плани. Та навіть коли починають про це розмовляти, то починають з фрази: "після того, як завершиться війна".

Як попереджає Центр національного спротиву, російські окупанти організовують примусове вивезення хворих дітей з хоспісу на тимчасово окупованих територіях України.

Що важливо розуміти, свої нові схеми колаборанти називають “евакуацією” або “реабілітацією”, намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій.

Таку злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу “Одуванчики”. Спочатку він працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна діяльність його розширилася і на Луганщину.

ЦНС звертає увагу на те, що під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців у країну-агресорку.