50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження

розкопки
Джерело:  The Wall Street Journal

Результати нового ДНК-дослідження вразили наукову спільноту, оскільки вони вказують на те, що половина населення Землі може простежити своє походження від Ямної культури, яка існувала, зокрема, на території України близько 5 тисяч років тому. 

Головні тези:

  • Генетика та археологія підтверджують виняткову роль України у розвитку світової генетичної та культурної спадщини.
  • Відкриття вказує на історичне значення села Михайлівка на Херсонщині як генетичного центру Ямної культури.

50% населення планети походить від Ямної культури

Що важливо розуміти, протягом багатьох століть історики та лінгвісти робили все можливе, щоб знайти місце, де з'явилися індоєвропейці.

Врешті-решт команда Девіда Райха, генетика з Гарвардської медичної школи, змогла розкрити це питання.

Село Михайлівка на Херсонщині раніше було визначено вченими як генетичний центр Ямної культури. Саме звідти люди поширилися Євразією, передаючи свої гени та спосіб життя від Португалії до Монголії.

За словами науковців, цей процес визначив важливу частину світової генетичної та культурної спадщини.

Фото: скриншот

Окрім того, наголошується, що мова Ямної культури, яка не збереглася в письмовій формі, однак частково відновлена лінгвістами, могла бути "предком" 400 сучасних мов.

З перших днів російського вторгнення в Україну село Михайлівка було окуповане військами РФ. 3 жовтня 2022 року село було звільнено від російських загарбників. Після визволення село перебуває під постійним вогнем армії РФ.

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