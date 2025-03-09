50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження

Результати нового ДНК-дослідження вразили наукову спільноту, оскільки вони вказують на те, що половина населення Землі може простежити своє походження від Ямної культури, яка існувала, зокрема, на території України близько 5 тисяч років тому.
Головні тези:
- Генетика та археологія підтверджують виняткову роль України у розвитку світової генетичної та культурної спадщини.
- Відкриття вказує на історичне значення села Михайлівка на Херсонщині як генетичного центру Ямної культури.
50% населення планети походить від Ямної культури
Що важливо розуміти, протягом багатьох століть історики та лінгвісти робили все можливе, щоб знайти місце, де з'явилися індоєвропейці.
Врешті-решт команда Девіда Райха, генетика з Гарвардської медичної школи, змогла розкрити це питання.
За словами науковців, цей процес визначив важливу частину світової генетичної та культурної спадщини.
Окрім того, наголошується, що мова Ямної культури, яка не збереглася в письмовій формі, однак частково відновлена лінгвістами, могла бути "предком" 400 сучасних мов.
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