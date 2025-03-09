50% сучасних людей генетично походять з України — дослідження

Результати нового ДНК-дослідження вразили наукову спільноту, оскільки вони вказують на те, що половина населення Землі може простежити своє походження від Ямної культури, яка існувала, зокрема, на території України близько 5 тисяч років тому.

50% населення планети походить від Ямної культури

Що важливо розуміти, протягом багатьох століть історики та лінгвісти робили все можливе, щоб знайти місце, де з'явилися індоєвропейці.

Врешті-решт команда Девіда Райха, генетика з Гарвардської медичної школи, змогла розкрити це питання.

Село Михайлівка на Херсонщині раніше було визначено вченими як генетичний центр Ямної культури. Саме звідти люди поширилися Євразією, передаючи свої гени та спосіб життя від Португалії до Монголії. Поширити

За словами науковців, цей процес визначив важливу частину світової генетичної та культурної спадщини.

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Окрім того, наголошується, що мова Ямної культури, яка не збереглася в письмовій формі, однак частково відновлена лінгвістами, могла бути "предком" 400 сучасних мов.