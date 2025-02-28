Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження

Науковці заявили про неочікувану знахідку під час розкопок у давньому місті Геркуланум. Що важливо розуміти, його зруйнувало виверження Везувію у 79 році нашої ери.
Головні тези:
- Феномен, який науковці називають вітрифікацією, дозволив зберегти біологічний матеріал мозку разом із його мікроструктурами.
- Крихітні склоподібні частки, які утворилися в результаті перетворення мозку на скло, містять білки та жирні кислоти, характерні для людської нервової тканини.
Виверження Везувію перетворило мозок людини на скло
Як вдалося дізнатися журналістам, у рештках черепа чоловіка знайшли чорні лискучі фрагменти.
Згодом стало відомо, що це мозок, який перетворився на скло на тлі виверження вулкану.
Що важливо розуміти, цей феномен називають вітрифікацією — тобто перетворенням органічної речовини на скло.
Науковці наголошують, що стався внаслідок стрімкого впливу розпеченої вулканічної хмари, температура якої досягала щонайменше 510°C.
За словами дослідників, скло, яке утворилося, дозволило зберегти біологічний матеріал мозку разом із його мікроструктурами.
Крихітні склоподібні частки на дотик навіть нагадують обсидіан — природне вулканічне скло.
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