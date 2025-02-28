Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Мозок перетворився на скло. Учені оприлюднили висновки нового дослідження

мозок
Джерело:  Reuters

Науковці заявили про неочікувану знахідку під час розкопок у давньому місті Геркуланум. Що важливо розуміти, його зруйнувало виверження Везувію у 79 році нашої ери.

Головні тези:

  • Феномен, який науковці називають вітрифікацією, дозволив зберегти біологічний матеріал мозку разом із його мікроструктурами.
  • Крихітні склоподібні частки, які утворилися в результаті перетворення мозку на скло, містять білки та жирні кислоти, характерні для людської нервової тканини.

Виверження Везувію перетворило мозок людини на скло

Як вдалося дізнатися журналістам, у рештках черепа чоловіка знайшли чорні лискучі фрагменти.

Згодом стало відомо, що це мозок, який перетворився на скло на тлі виверження вулкану.

Фото: nature.com

Що важливо розуміти, цей феномен називають вітрифікацією — тобто перетворенням органічної речовини на скло.

Науковці наголошують, що стався внаслідок стрімкого впливу розпеченої вулканічної хмари, температура якої досягала щонайменше 510°C.

За словами дослідників, скло, яке утворилося, дозволило зберегти біологічний матеріал мозку разом із його мікроструктурами.

Фото: nature.com

Крихітні склоподібні частки на дотик навіть нагадують обсидіан — природне вулканічне скло.

Проте, на відміну від справжнього обсидіану, уламки були крихкими і легко розсипалися. Хімічний аналіз підтвердив, що вони містять білки та жирні кислоти, характерні для людської нервової тканини.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що об'єднує людину та горбатого кита — результати дослідження
кит
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Використання ШІ знищує навички критичного мислення — дослідження Microsoft
ШІ
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Як нейропластичність робить людей щасливішими — дослідження
мозок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?