Використання ШІ знищує навички критичного мислення — дослідження Microsoft

Дослідники з Microsoft і Університету Карнегі-Меллона попереджають, що чим більше ви використовуєте штучний інтелект, тим більше погіршуються ваші когнітивні здібності. При цьому сама корпорація займається розробкою ШІ й постачає його у вигляді чат-бота Copilot, інтегруючи в усі можливі продукти.

Використання ШІ знищує навички критичного мислення

Одного дня штучний інтелект може стати настільки хорошим у виконанні завдань, а ми настільки залежними від його допомоги, що наші власні здібності атрофуються.

Про це попереджає звіт, у якому йдеться, що чим більше люди покладаються на інструменти ШІ, тим менш критично вони мислять. Це ускладнює використання навичок, коли вони потрібні, а ШІ нема під рукою, повідомляє Microsoft.

Дослідники опитали 319 працівників, чия робота пов'язана з обробкою даних або інформації. Їх попросили розповісти про те, як вони використовують інструменти генеративного ШІ на робочому місці, зокрема про конкретні завдання, до яких застосовувався ШІ, та про те, наскільки вони були впевнені у здатності штучного інтелекту виконати цю роботу.

Крім того, респонденти повинні були оцінити його фактичний результат і подумати над тим, наскільки вони були впевнені у власній здатності виконати те ж саме завдання без допомоги штучного інтелекту. Поширити

У ході дослідження було виявлено закономірність: чим більше працівник був упевнений у здатності штучного інтелекту виконати завдання, тим частіше він відчував, що "відпускає руки від керма", або простіше кажучи перестає контролювати ситуацію, віддаючи її повністю на розсуд алгоритму.

Учасники демонстрували "потенціал надмірної довіри до технології без належної перевірки". Дослідження показало, що це особливо актуально для завдань з низьким рівнем важливості, у яких люди, як правило, менш критичні.

Разом із тим дослідники кажуть, що людині навпаки властиво "розплющувати очі перед простим завданням". Це означає, що навіть у такій роботі ми почали здавати позиції та деградувати, що викликає занепокоєння щодо "довгострокової залежності та зменшення самостійності у розв'язанні проблем".

Чим менше працівники були впевнені у здатності ШІ виконати поставлене завдання, тим більше вони використовували свої навички критичного мислення. Своєю чергою, вони, як правило, повідомляли про більшу впевненість у своїй здатності оцінювати результати роботи штучного інтелекту та вдосконалювати їх самостійно.

Ще один важливий висновок дослідження: користувачі, які мали доступ до генеративних інструментів ШІ, як правило, отримували "менш різноманітний набір результатів для одного й того ж завдання" порівняно з тими, хто не мав такого доступу. Дослідники пишуть, що брак різноманітних результатів можна інтерпретувати як "погіршення критичного мислення" працівників.

Дослідження не заперечує ідею про те, що існують ситуації, в яких інструменти штучного інтелекту можуть підвищити ефективність, але воно підіймає тривожні прапорці про ціну цих переваг.

Покладаючись на ШІ, працівники починають втрачати "м'язову пам'ять", яку вони розвинули, виконуючи певні завдання самостійно. Вони починають віддавати на аутсорсинг не лише саму роботу, а й своє критичне ставлення до неї, припускаючи, що машина з нею впорається без помилок.

Тож якщо ви боїтеся, що вас замінить штучний інтелект, але при цьому використовуєте його у своїй роботі без належної перевірки результатів і доповнення його роботи власними силами, то ви просто створюєте так зване пророцтво, що самоздійснюється.