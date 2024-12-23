ШІ прогнозує гучний скандал у Білому домі після повернення Трампа
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ прогнозує гучний скандал у Білому домі після повернення Трампа

Трамп
Джерело:  Forbes

Як повідомляє видання Forbes, ШІ озвучив прогноз, що майбутній президент США Дональд Трампа та член його команди Ілон Маск у 2025 році неодмінно посваряться.

Головні тези:

  • Ілон Маск може пролобіювати жорстке регулювання технологій ШІ в США.
  • Прогнозується, що відносини між Трампом та Маском зіпсуються до кінця 2025 року, враховуючи їхні складні, мінливі характери.

Співпраця Трампа та Маска не мине без конфліктів

Що цікаво, журналісти не уточнюють, яка саме програма здійснила таке передбачення.

Штучний інтелект, мовляв, вважає, що нова команда Дональда Трампа принесе з собою певні зміни у державній американській політиці щодо технологій ШІ.

Враховуючи безпосередню залученість Ілона Маска до цієї галузі, майбутній президент США, цілком можливо, дасть бізнесмену іще більше впливу в своїй команді.

Ілон Маск, на відміну від багатьох інших технологічних магнатів, із великою пересторогою ставиться до потенційних ризиків безпеки, які тягне за собою подальше вдосконалення ШІ, і тому виступає за жорстке регулювання цієї технології. Отже він може пролобіювати більш жорстке регуляторне середовище для ШІ в США, — вважає штучний інтелект.

Маск може швидко покинути команду Трампа

На переконання ШІ, його прогноз втілиться в життя винятково в тому випадку, якщо Ілон Маск залишиться в команді нового президента.

Що важливо розуміти, досвід першої каденції Трампа показав, що той оновлює свою команду досить швидко.

Ні для кого не секрет, що навіть близькі соратники не затримувалися надовго в його адміністрації.

І Дональд Трамп, і Ілон Маск — складні, мінливі, непередбачувані особистості. З ними нелегко працювати. Вони спалюють людей. Їхня новознайдена дружба виявилася взаємовигідною до цього моменту, але вона все ще перебуває у фазі медового місяця. Ми прогнозуємо, що до кінця 2025 року відносини зіпсуються, — пише Forbes.

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