ШІ прогнозує гучний скандал у Білому домі після повернення Трампа

Як повідомляє видання Forbes, ШІ озвучив прогноз, що майбутній президент США Дональд Трампа та член його команди Ілон Маск у 2025 році неодмінно посваряться.

Співпраця Трампа та Маска не мине без конфліктів

Що цікаво, журналісти не уточнюють, яка саме програма здійснила таке передбачення.

Штучний інтелект, мовляв, вважає, що нова команда Дональда Трампа принесе з собою певні зміни у державній американській політиці щодо технологій ШІ.

Враховуючи безпосередню залученість Ілона Маска до цієї галузі, майбутній президент США, цілком можливо, дасть бізнесмену іще більше впливу в своїй команді.

Ілон Маск, на відміну від багатьох інших технологічних магнатів, із великою пересторогою ставиться до потенційних ризиків безпеки, які тягне за собою подальше вдосконалення ШІ, і тому виступає за жорстке регулювання цієї технології. Отже він може пролобіювати більш жорстке регуляторне середовище для ШІ в США, — вважає штучний інтелект. Поширити

Маск може швидко покинути команду Трампа

На переконання ШІ, його прогноз втілиться в життя винятково в тому випадку, якщо Ілон Маск залишиться в команді нового президента.

Що важливо розуміти, досвід першої каденції Трампа показав, що той оновлює свою команду досить швидко.

Ні для кого не секрет, що навіть близькі соратники не затримувалися надовго в його адміністрації.