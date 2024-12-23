Абсолютна необхідність. Трамп вирішив купити окрему країну

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив про намір купити Гренландію, оскільки вважає це “абсолютною необхідністю”.
Головні тези:
- Гренландія - найбільший острів на планеті та автономна установча країна в складі Королівства Данія.
- 80% території Гренландії вкрите льодовиковим щитом.
Трамп хоче, щоб Гренландія опинилася у складі США
23 грудня офіційно стало відомо, що майбутній президент США призначив співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Говері на посаду посла Штатів в Данії.
Окрім того, він зажадав, щоб Гренландія перейшла під контроль Вашингтона.
Дональд Трамп також звернув увагу на те, що Говері під час його першої каденції був послом США у Швеції.
Як вважає лідер республіканців, як співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Говері "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні за кордоном".
Що важливо знати про Гренландію
Гренландія — автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети.
Що важливо розуміти, установча країна — країна, яка становить частину більшого політичного утворення, наприклад суверенної держави.
Гренландія розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном, на схід від Канадського Арктичного архіпелагу.
Варто також зазначити, що близько 80 % площі Гренландії вкрито другим на планеті за розміром і єдиним поза межами Антарктиди постійним льодовиковим щитом.
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