Абсолютна необхідність. Трамп вирішив купити окрему країну
Категорія
Світ
Дата публікації

Абсолютна необхідність. Трамп вирішив купити окрему країну

Трамп
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Джерело:  online.ua

Майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно заявив про намір купити Гренландію, оскільки вважає це “абсолютною необхідністю”.

Головні тези:

  • Гренландія - найбільший острів на планеті та автономна установча країна в складі Королівства Данія.
  • 80% території Гренландії вкрите льодовиковим щитом.

Трамп хоче, щоб Гренландія опинилася у складі США

23 грудня офіційно стало відомо, що майбутній президент США призначив співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Говері на посаду посла Штатів в Данії.

Окрім того, він зажадав, щоб Гренландія перейшла під контроль Вашингтона.

Дональд Трамп також звернув увагу на те, що Говері під час його першої каденції був послом США у Швеції.

Як вважає лідер республіканців, як співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Говері "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні за кордоном". 

З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Що важливо знати про Гренландію

Гренландія — автономна установча країна в складі Королівства Данія і найбільший острів планети.

Що важливо розуміти, установча країна — країна, яка становить частину більшого політичного утворення, наприклад суверенної держави.

Гренландія розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном, на схід від Канадського Арктичного архіпелагу.

Варто також зазначити, що близько 80 % площі Гренландії вкрито другим на планеті за розміром і єдиним поза межами Антарктиди постійним льодовиковим щитом.

Географічно є частиною Північної Америки, проте понад тисячоліття Гренландія підтримує тісні політичні, культурні та економічні зв'язки з Європою (особливо з Норвегією та Данією, які в минулому були колоніальними державами, а також із сусідньою Ісландією).

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