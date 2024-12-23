Трамп хочет, чтобы Гренландия оказалась в составе США

23 декабря официально стало известно, что будущий президент США назначил соучредителя платежного онлайн-сервиса PayPal Кеннета Говери на должность посла Штатов в Дании.

Кроме того, он потребовал, чтобы Гренландия перешла под контроль Вашингтона.

Дональд Трамп также обратил внимание на то, что Говери во время его первой каденции был послом США в Швеции.

Как считает лидер республиканцев, как соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Говери "превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха, и этот опыт будет бесценен в представлении за рубежом".

В целях обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью. Кен проделает прекрасную работу, представляя интересы США. Дональд Трамп Будущий президент США

Что важно знать о Гренландии

Гренландия — автономная учредительная страна в составе Королевства Дания и самый большой остров планеты.

Что важно понимать, учредительная страна — страна, составляющая часть большего политического образования, например, суверенного государства.

Гренландия расположена между Северо-Ледовым и Атлантическим океаном, к востоку от Канадского Арктического архипелага.

Следует также отметить, что около 80% площади Гренландии покрыты вторым на планете по размеру и единственным за пределами Антарктиды постоянным ледниковым щитом.