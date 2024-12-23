Абсолютная необходимость. Трамп решил купить отдельную страну

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп официально заявил о намерении купить Гренландию, поскольку считает это "абсолютной необходимостью".
Главные тезисы
- Гренландия – самый большой остров на планете и автономная учредительная страна в составе Королевства Дания.
- 80% территории Гренландии покрыто ледниковым щитом.
Трамп хочет, чтобы Гренландия оказалась в составе США
23 декабря официально стало известно, что будущий президент США назначил соучредителя платежного онлайн-сервиса PayPal Кеннета Говери на должность посла Штатов в Дании.
Кроме того, он потребовал, чтобы Гренландия перешла под контроль Вашингтона.
Дональд Трамп также обратил внимание на то, что Говери во время его первой каденции был послом США в Швеции.
Как считает лидер республиканцев, как соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Говери "превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха, и этот опыт будет бесценен в представлении за рубежом".
Что важно знать о Гренландии
Гренландия — автономная учредительная страна в составе Королевства Дания и самый большой остров планеты.
Что важно понимать, учредительная страна — страна, составляющая часть большего политического образования, например, суверенного государства.
Гренландия расположена между Северо-Ледовым и Атлантическим океаном, к востоку от Канадского Арктического архипелага.
Следует также отметить, что около 80% площади Гренландии покрыты вторым на планете по размеру и единственным за пределами Антарктиды постоянным ледниковым щитом.
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