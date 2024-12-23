ИИ прогнозирует громкий скандал в Белом доме после возвращения Трампа

Как сообщает издание Forbes, ИИ озвучил прогноз, что будущий президент США Дональд Трампа и член его команды Илон Маск в 2025 году непременно поссорятся.

Сотрудничество Трампа и Маска не пройдет без конфликтов

Что интересно, журналисты не уточняют, какая программа осуществила такое предвидение.

Искусственный интеллект считает, что новая команда Дональда Трампа принесет с собой определенные изменения в государственную американскую политику относительно технологий ИИ.

Учитывая непосредственную вовлеченность Илона Маска в эту область, будущий президент США, вполне возможно, даст бизнесмену еще большее влияние в своей команде.

Илон Маск, в отличие от многих других технологических магнатов, с большим предостережением относится к потенциальным рискам безопасности, которые влечет дальнейшее совершенствование ИИ, и поэтому выступает за жесткое регулирование этой технологии. Так что он может пролоббировать более жесткую регуляторную среду для ИИ в США, считает искусственный интеллект. Поделиться

Маск может быстро покинуть команду Трампа

По убеждению ИИ, его прогноз воплотиться в жизнь исключительно в том случае, если Илон Маск останется в команде нового президента.

Что важно понимать, опыт первой каденции Трампа показал, что тот обновляет свою команду достаточно быстро.

Ни для кого не секрет, что даже близкие соратники надолго не задерживались в его администрации.