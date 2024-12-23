ИИ прогнозирует громкий скандал в Белом доме после возвращения Трампа

Как сообщает издание Forbes, ИИ озвучил прогноз, что будущий президент США Дональд Трампа и член его команды Илон Маск в 2025 году непременно поссорятся.
Главные тезисы
- Илон Маск может пролоббировать жесткое регулирование технологий ИИ в США.
- Прогнозируется, что отношения между Трампом и Маском испортятся к концу 2025 года, учитывая их сложные характеры.
Сотрудничество Трампа и Маска не пройдет без конфликтов
Что интересно, журналисты не уточняют, какая программа осуществила такое предвидение.
Искусственный интеллект считает, что новая команда Дональда Трампа принесет с собой определенные изменения в государственную американскую политику относительно технологий ИИ.
Учитывая непосредственную вовлеченность Илона Маска в эту область, будущий президент США, вполне возможно, даст бизнесмену еще большее влияние в своей команде.
Маск может быстро покинуть команду Трампа
По убеждению ИИ, его прогноз воплотиться в жизнь исключительно в том случае, если Илон Маск останется в команде нового президента.
Что важно понимать, опыт первой каденции Трампа показал, что тот обновляет свою команду достаточно быстро.
Ни для кого не секрет, что даже близкие соратники надолго не задерживались в его администрации.
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