Техногіганти CША інвестують у розробку ШІ понад 320 млрд дол

Чотири найбільші технологічні компанії США — Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta — продовжують нарощувати інвестиції в штучний інтелект.

Техногіганти CША на третину збільшать інвестиції у розробку ШІ

У 2024 році їхні сукупні капітальні витрати зросли до 246 млрд дол (проти 151 млрд дол у 2023-му).

На 2025 рік прогнозують, що сума перевищить 320 млрд дол.

Amazon прогнозує понад 100 млрд дол капітальних витрат у 2025 році, що більше, ніж 77 млрд дол у 2024-му, і більш ніж удвічі перевищує 48 млрд дол у 2023-му. Переважна більшість коштів піде на будівництво дата-центрів та сервери для Amazon Web Services.

Зазначається, що Microsoft має намір витратити 80 млрд дол на розвиток хмарної платформи Azure.

Alphabet (Google) збільшить інвестиції в ШІ до 75 млрд дол, що на 42% більше, ніж у 2024 році.

Можливості ШІ настільки великі, наскільки це можливо, і тому ви бачите, як ми інвестуємо, щоб відповідати цьому моменту, — заявив гендиректор Google Сундар Пічаї. Поширити

Meta, власник Instagram та Facebook, також нарощує витрати: у 2024 році компанія інвестувала 40 млрд дол, а у 2025-му запланувала ще 65 млрд дол.