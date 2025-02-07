Техногіганти CША інвестують у розробку ШІ понад 320 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації

Техногіганти CША інвестують у розробку ШІ понад 320 млрд дол

ШІ
Джерело:  FT

Чотири найбільші технологічні компанії США — Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta — продовжують нарощувати інвестиції в штучний інтелект.

Головні тези:

  • Технологічні гіганти США збільшують інвестиції в штучний інтелект, передбачаючи перевищення 320 млрд доларів у 2025 році.
  • Amazon, Microsoft, Alphabet та Meta спрямовують значні кошти на розвиток хмарних платформ і дата-центрів для підтримки штучного інтелекту.
  • Гендиректор Google підкреслює важливість інвестування в ШІ для забезпечення лідерства в цій сфері.
  • Навіть при побоюваннях щодо прибутковості і конкуренції зі сторони китайських компаній, технологічні корпорації продовжують активно вкладати в штучний інтелект.
  • Прогнозується, що інвестиції в ШІ продовжать зростати, що може мати значний вплив на технологічний розвиток та інновації в майбутньому.

Техногіганти CША на третину збільшать інвестиції у розробку ШІ

У 2024 році їхні сукупні капітальні витрати зросли до 246 млрд дол (проти 151 млрд дол у 2023-му).

На 2025 рік прогнозують, що сума перевищить 320 млрд дол.

Amazon прогнозує понад 100 млрд дол капітальних витрат у 2025 році, що більше, ніж 77 млрд дол у 2024-му, і більш ніж удвічі перевищує 48 млрд дол у 2023-му. Переважна більшість коштів піде на будівництво дата-центрів та сервери для Amazon Web Services.

Зазначається, що Microsoft має намір витратити 80 млрд дол на розвиток хмарної платформи Azure.

Alphabet (Google) збільшить інвестиції в ШІ до 75 млрд дол, що на 42% більше, ніж у 2024 році.

Можливості ШІ настільки великі, наскільки це можливо, і тому ви бачите, як ми інвестуємо, щоб відповідати цьому моменту, — заявив гендиректор Google Сундар Пічаї.

Meta, власник Instagram та Facebook, також нарощує витрати: у 2024 році компанія інвестувала 40 млрд дол, а у 2025-му запланувала ще 65 млрд дол.

Попри побоювання інвесторів щодо прибутковості таких вкладень й прориву китайської моделі DeepSeek, технологічні корпорації продовжують агресивно інвестувати в ШІ, щоб не втратити лідерство у цій сфері.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ з Китаю спровокував обвал акцій технологічних компаній. У чому причина
DeepSeek R1
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI дозволила США використовувати свій ШІ у ядерних дослідженнях
OpenAI
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft надала широкий доступ до передової моделі ШІ від OpenAI
Штучний інтелект

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?