Техногіганти CША інвестують у розробку ШІ понад 320 млрд дол

Чотири найбільші технологічні компанії США — Microsoft, Alphabet, Amazon і Meta — продовжують нарощувати інвестиції в штучний інтелект.
Головні тези:
- Технологічні гіганти США збільшують інвестиції в штучний інтелект, передбачаючи перевищення 320 млрд доларів у 2025 році.
- Amazon, Microsoft, Alphabet та Meta спрямовують значні кошти на розвиток хмарних платформ і дата-центрів для підтримки штучного інтелекту.
- Гендиректор Google підкреслює важливість інвестування в ШІ для забезпечення лідерства в цій сфері.
- Навіть при побоюваннях щодо прибутковості і конкуренції зі сторони китайських компаній, технологічні корпорації продовжують активно вкладати в штучний інтелект.
- Прогнозується, що інвестиції в ШІ продовжать зростати, що може мати значний вплив на технологічний розвиток та інновації в майбутньому.
Техногіганти CША на третину збільшать інвестиції у розробку ШІ
У 2024 році їхні сукупні капітальні витрати зросли до 246 млрд дол (проти 151 млрд дол у 2023-му).
На 2025 рік прогнозують, що сума перевищить 320 млрд дол.
Amazon прогнозує понад 100 млрд дол капітальних витрат у 2025 році, що більше, ніж 77 млрд дол у 2024-му, і більш ніж удвічі перевищує 48 млрд дол у 2023-му. Переважна більшість коштів піде на будівництво дата-центрів та сервери для Amazon Web Services.
Зазначається, що Microsoft має намір витратити 80 млрд дол на розвиток хмарної платформи Azure.
Alphabet (Google) збільшить інвестиції в ШІ до 75 млрд дол, що на 42% більше, ніж у 2024 році.
Meta, власник Instagram та Facebook, також нарощує витрати: у 2024 році компанія інвестувала 40 млрд дол, а у 2025-му запланувала ще 65 млрд дол.
Попри побоювання інвесторів щодо прибутковості таких вкладень й прориву китайської моделі DeepSeek, технологічні корпорації продовжують агресивно інвестувати в ШІ, щоб не втратити лідерство у цій сфері.
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