Компанія Microsoft інтегрувала у власну систему штучного інтелекту Copilot останню модель нейромережі від OpenAI o1, яка вважається однією з найрозумніших серед інших.
Головні тези:
- Microsoft інтегрувала передову модель нейромережі від OpenAI o1 у свою систему Copilot, що дозволяє компанії користуватися однією з найрозумніших моделей ШІ.
- Функція Think Deeper від Microsoft стала доступною для всіх користувачів Copilot, що дозволяє вирішувати складні завдання за допомогою передової моделі штучного інтелекту.
- Нова модель o1 витрачає більше часу на роздуми, але здатна надавати результати глибоких наукових досліджень та розв'язувати складні задачі.
- Користувачі Copilot можуть активувати функцію Think Deeper для кращого розв'язання складних завдань за допомогою передової моделі ШІ від OpenAI.
- Microsoft планує розширити можливості функції Think Deeper для додатків на смартфонах, що забезпечить ще більший комфорт користувачам у вирішенні завдань.
Що означає інтеграція Microsoft передової моделі ШІ від OpenAI у власні системи
Зазначається, що нова модель o1 була запущена OpenAI у вересні 2024 року.
Вона витрачає більше часу на роздуми, ніж інші моделі штучного інтелекту, однак пропонує результати глибоких наукових досліджень практично на будь-яке питання та здатна розв’язувати більш складні задачі.
Розробники попереджають, що генерування відповіді модель o1 може витрачати до 30 секунд.
Протягом останніх кількох місяців моделі серії o1 були доступні користувачам ChatGPT з платними акаунтами ChatGPT Plus, Pro і ChatGPT Team.
Як користувачі Microsoft можуть скорстатись ШІ від OpenAI
У жовтні 2024 року корпорація Microsoft оголосила про нову тестову функцію Copilot Labs під назвою Think Deeper для користувачів Copilot Pro. Вона, власне, й використовувала модель глибоких міркувань o1 від OpenAI, щоб допомогти користувачам вирішувати складні завдання.
Тепер Microsoft оголосила, що робить функцію Think Deeper безкоштовною для всіх користувачів Copilot.
Щоб скористатися новою функцією Think Deeper, користувачі можуть зайти на сайт Copilot і активувати відповідну нову кнопку, яка з'явилася у рядку введення запиту. Після цього напишіть ваш запит і відправте повідомлення.
Нова можливість також уже почала поширюватися для додатків на смартфонах, але не всі користувачі поки що отримали це оновлення.
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