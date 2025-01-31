Компания Microsoft интегрировала в свою систему искусственного интеллекта Copilot последнюю модель нейросети от OpenAI o1, которая считается одной из самых умных среди других.
Главные тезисы
- Майкрософт интегрировала передовую модель нейросети ИИ от OpenAI o1 в систему Copilot.
- Функция Think Deeper позволяет пользователям решать сложные задачи с помощью глубоких научных исследований.
- Новая модель o1 способна решать более сложные задачи и давать результаты на любой вопрос.
- Пользователи Copilot могут активировать функцию Think Deeper для получения лучших решений задач.
Что означает интеграция Microsoft передовой модели ИИ от OpenAI в собственные системы
Новая модель o1 была запущена OpenAI в сентябре 2024 года.
Она тратит больше времени на размышления, чем другие модели искусственного интеллекта, однако предлагает результаты глубоких научных исследований практически на любой вопрос и способна решать более сложные задачи.
Разработчики предупреждают, что генерирование ответа модель o1 может тратить до 30 секунд.
В последние несколько месяцев модели серии o1 были доступны пользователям ChatGPT с платными аккаунтами ChatGPT Plus, Pro и ChatGPT Team.
Как пользователи Microsoft могут воспользоваться ИИ от OpenAI
В октябре 2024 г. корпорация Microsoft объявила о новой тестовой функции Copilot Labs под названием Think Deeper для пользователей Copilot Pro. Она, собственно, и использовала модель глубоких соображений o1 от OpenAI, чтобы помочь пользователям решать сложные задачи.
Теперь Microsoft объявила, что делает функцию Think Deeper бесплатной для всех пользователей Copilot.
Чтобы воспользоваться новой функцией Think Deeper, пользователи могут зайти на сайт Copilot и активировать соответствующую новую кнопку, появившуюся в строке ввода запроса. После этого напишите ваш запрос и отправьте сообщение.
Новая возможность уже начала распространяться для приложений на смартфонах, но не все пользователи пока получили это обновление.
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