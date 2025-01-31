Компания Microsoft интегрировала в свою систему искусственного интеллекта Copilot последнюю модель нейросети от OpenAI o1, которая считается одной из самых умных среди других.

Что означает интеграция Microsoft передовой модели ИИ от OpenAI в собственные системы

Новая модель o1 была запущена OpenAI в сентябре 2024 года.

Она тратит больше времени на размышления, чем другие модели искусственного интеллекта, однако предлагает результаты глубоких научных исследований практически на любой вопрос и способна решать более сложные задачи.

Copilot от Microsoft

Разработчики предупреждают, что генерирование ответа модель o1 может тратить до 30 секунд.

В последние несколько месяцев модели серии o1 были доступны пользователям ChatGPT с платными аккаунтами ChatGPT Plus, Pro и ChatGPT Team.

Как пользователи Microsoft могут воспользоваться ИИ от OpenAI

В октябре 2024 г. корпорация Microsoft объявила о новой тестовой функции Copilot Labs под названием Think Deeper для пользователей Copilot Pro. Она, собственно, и использовала модель глубоких соображений o1 от OpenAI, чтобы помочь пользователям решать сложные задачи.

Теперь Microsoft объявила, что делает функцию Think Deeper бесплатной для всех пользователей Copilot.

Возможные варианты использования этой функции действительно безграничны. Я рад, что десятки миллионов наших пользователей получают такую возможность. У нас есть еще многое в планах, и я не могу дождаться, чтобы рассказать вам об этом. А пока жизнь полна хаоса и сложных проблем. Позвольте Think Deeper взять на себя часть умственной нагрузки, — отметил гендиректор Microsoft AI Мустафа Сулейман. Поделиться

Чтобы воспользоваться новой функцией Think Deeper, пользователи могут зайти на сайт Copilot и активировать соответствующую новую кнопку, появившуюся в строке ввода запроса. После этого напишите ваш запрос и отправьте сообщение.

Новая возможность уже начала распространяться для приложений на смартфонах, но не все пользователи пока получили это обновление.