Компания OpenAI объявила о запуске спецверсии чат-бота ChatGPT, предназначенной исключительно для американских чиновников.
Главные тезисы
- OpenAI предоставила США доступ к специальной версии чат-бота ChatGPT и передовым моделям искусственного интеллекта для ядерных исследований.
- 15 тыс. ученых из Национальных корпоративных лабораторий получат возможность использовать технологии OpenAI для защиты от кибератак и развития новых технологий.
- Сотрудничество OpenAI с правительством США позволит использовать модели ИИ для защиты электросети, поиска новых методов лечения болезней и изучения физических законов и природных угроз.
- Технологии OpenAI будут внедрены в новый суперкомпьютер Venado на базе NVIDIA Grace Hopper для выполнения задач национальной важности.
- Искусственный интеллект от OpenAI будет использоваться для различных целей, включая защиту от кибератак, биологические исследования и программы по ядерной безопасности.
Как OpenAI планирует сотрудничать с американским правительством
В частности, технологии искусственного интеллекта от OpenAI будут использоваться в ядерных исследованиях правительства США.
В частности, около 15 тыс. ученых из Национальных лабораторий США получат доступ к передовым моделям искусственного интеллекта от OpenAI.
Модель o1 и ее последующие версии будут интегрированы в недавно представленный суперкомпьютер Venado, построенный на базе NVIDIA Grace Hopper в лаборатории Лос-Анджелеса.
Исследователи из Лос-Аламосской, Ливерморской и Сандийской национальных лабораторий будут использовать технологии компании для защиты национальной электросети от кибератак, поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний, изучения фундаментальных законов физики и Вселенной, предвидения природных и техногенных угроз и других инициатив.
Ряд этих лабораторий реализует программу по ядерной безопасности, направленную на уменьшение риска ядерной войны и защиту ядерных материалов и оружия во всем мире.
Как американское правительство уже использует ИИ от OpenAI
По информации американских СМИ, ИИ от OpenAI уже использовали исследователи Национальной лаборатории в Лос-Аламосе.
Одно из подразделений лаборатории изучает, как модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4o, можно использовать для продвижения биологических исследований.
Всего с 2024 года работники федеральных, региональных и местных органов власти 3 3,5 тыс. учреждений по всей стране прислали чат-боту более 18 млн сообщений.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-