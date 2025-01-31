OpenAI позволила США использовать свой ИИ в ядерных исследованиях
Категория
Технологии
Дата публикации

OpenAI позволила США использовать свой ИИ в ядерных исследованиях

OpenAI
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Источник:  online.ua

Компания OpenAI объявила о запуске спецверсии чат-бота ChatGPT, предназначенной исключительно для американских чиновников.

Главные тезисы

  • OpenAI предоставила США доступ к специальной версии чат-бота ChatGPT и передовым моделям искусственного интеллекта для ядерных исследований.
  • 15 тыс. ученых из Национальных корпоративных лабораторий получат возможность использовать технологии OpenAI для защиты от кибератак и развития новых технологий.
  • Сотрудничество OpenAI с правительством США позволит использовать модели ИИ для защиты электросети, поиска новых методов лечения болезней и изучения физических законов и природных угроз.
  • Технологии OpenAI будут внедрены в новый суперкомпьютер Venado на базе NVIDIA Grace Hopper для выполнения задач национальной важности.
  • Искусственный интеллект от OpenAI будет использоваться для различных целей, включая защиту от кибератак, биологические исследования и программы по ядерной безопасности.

Как OpenAI планирует сотрудничать с американским правительством

В частности, технологии искусственного интеллекта от OpenAI будут использоваться в ядерных исследованиях правительства США.

В частности, около 15 тыс. ученых из Национальных лабораторий США получат доступ к передовым моделям искусственного интеллекта от OpenAI.

Модель o1 и ее последующие версии будут интегрированы в недавно представленный суперкомпьютер Venado, построенный на базе NVIDIA Grace Hopper в лаборатории Лос-Анджелеса.

OpenAI будет сотрудничать с правительством США в рамках ядерных и других исследований
Серверы OpenAI

Исследователи из Лос-Аламосской, Ливерморской и Сандийской национальных лабораторий будут использовать технологии компании для защиты национальной электросети от кибератак, поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний, изучения фундаментальных законов физики и Вселенной, предвидения природных и техногенных угроз и других инициатив.

Ряд этих лабораторий реализует программу по ядерной безопасности, направленную на уменьшение риска ядерной войны и защиту ядерных материалов и оружия во всем мире.

Этот вариант использования имеет очень важные последствия, и мы считаем, что для OpenAI очень важно поддержать его в рамках нашей приверженности национальной безопасности. Наше партнерство поддержит эту работу, тщательно и избирательно рассматривая варианты использования и предоставляя консультации по безопасности ИИ от исследователей OpenAI, имеющих допуск к секретной информации, подчеркивают в компании.

Как американское правительство уже использует ИИ от OpenAI

По информации американских СМИ, ИИ от OpenAI уже использовали исследователи Национальной лаборатории в Лос-Аламосе.

Одно из подразделений лаборатории изучает, как модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4o, можно использовать для продвижения биологических исследований.

Всего с 2024 года работники федеральных, региональных и местных органов власти 3 3,5 тыс. учреждений по всей стране прислали чат-боту более 18 млн сообщений.

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