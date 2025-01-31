Как OpenAI планирует сотрудничать с американским правительством

В частности, технологии искусственного интеллекта от OpenAI будут использоваться в ядерных исследованиях правительства США.

В частности, около 15 тыс. ученых из Национальных лабораторий США получат доступ к передовым моделям искусственного интеллекта от OpenAI.

Модель o1 и ее последующие версии будут интегрированы в недавно представленный суперкомпьютер Venado, построенный на базе NVIDIA Grace Hopper в лаборатории Лос-Анджелеса.

Серверы OpenAI

Исследователи из Лос-Аламосской, Ливерморской и Сандийской национальных лабораторий будут использовать технологии компании для защиты национальной электросети от кибератак, поиска новых способов лечения и профилактики заболеваний, изучения фундаментальных законов физики и Вселенной, предвидения природных и техногенных угроз и других инициатив.

Ряд этих лабораторий реализует программу по ядерной безопасности, направленную на уменьшение риска ядерной войны и защиту ядерных материалов и оружия во всем мире.

Этот вариант использования имеет очень важные последствия, и мы считаем, что для OpenAI очень важно поддержать его в рамках нашей приверженности национальной безопасности. Наше партнерство поддержит эту работу, тщательно и избирательно рассматривая варианты использования и предоставляя консультации по безопасности ИИ от исследователей OpenAI, имеющих допуск к секретной информации, подчеркивают в компании. Поделиться

Как американское правительство уже использует ИИ от OpenAI

По информации американских СМИ, ИИ от OpenAI уже использовали исследователи Национальной лаборатории в Лос-Аламосе.

Одно из подразделений лаборатории изучает, как модели искусственного интеллекта, такие как GPT-4o, можно использовать для продвижения биологических исследований.

Всего с 2024 года работники федеральных, региональных и местных органов власти 3 3,5 тыс. учреждений по всей стране прислали чат-боту более 18 млн сообщений.