Компанія OpenAI оголосила про запуск спецверсії чат-боту ChatGPT, призначеної виключно для американських урядовців.
Головні тези:
- OpenAI дозволила використовувати свої технології у ядерних дослідженнях уряду США, що має стратегічне значення для національної безпеки.
- Близько 15 тис науковців з Національних корпоративних лабораторій США отримають доступ до передових моделей штучного інтелекту від OpenAI для різних цілей, включаючи захист електромережі від кібератак та розвиток нових технологій.
- У співпраці OpenAI з урядом США використовуються модель o1 та інші версії, які будуть інтегровані в суперкомп'ютер Venado на базі NVIDIA Grace Hopper для виконання різноманітних завдань національної важливості.
- Технології штучного інтелекту від OpenAI будуть використовуватися для захисту від кібератак, пошуку нових методів лікування та профілактики хвороб, вивчення фізичних законів та природних загроз.
Як OpenAI планує співпрацювати з американським урядом
Зокрема, технології штучного інтелекту від OpenAI використовуватимуться у ядерних дослідження уряду США.
Зокрема, близько 15 тис науковців з Національних лабораторій США отримають доступ до передових моделей штучного інтелекту від OpenAI.
Модель o1 та її наступні версії будуть інтегровані в нещодавно представлений суперкомп'ютер Venado, збудований на базі NVIDIA Grace Hopper у лабораторії в Лос-Анджелесі.
Дослідники з Лос-Аламоської, Ліверморської та Сандійської національних лабораторій будуть використовувати технології компанії для захисту національної електромережі від кібератак, пошуку нових способів лікування та профілактики захворювань, вивчення фундаментальних законів фізики та Всесвіту, передбачення природних і техногенних загроз та інших ініціатив.
Низка з цих лабораторій реалізує програму з ядерної безпеки, спрямовану на зменшення ризику ядерної війни та захист ядерних матеріалів і зброї в усьому світі.
Як американський уряд вже використовує ШІ від OpenAI
За інформацією американських ЗМІ, ШІ від OpenAI вже використовували дослідники Національної лабораторії у Лос-Аламосі.
Один із підрозділів лабораторії вивчає, як моделі штучного інтелекту, такі як GPT-4o, можна безпечно використовувати для просування біологічних досліджень.
Загалом з 2024 року працівники федеральних, регіональних та місцевих органів влади 3 3,5 тис установ по всій країні надіслали чат-боту понад 18 млн повідомлень.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-