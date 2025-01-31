Як OpenAI планує співпрацювати з американським урядом

Зокрема, технології штучного інтелекту від OpenAI використовуватимуться у ядерних дослідження уряду США.

Зокрема, близько 15 тис науковців з Національних лабораторій США отримають доступ до передових моделей штучного інтелекту від OpenAI.

Модель o1 та її наступні версії будуть інтегровані в нещодавно представлений суперкомп'ютер Venado, збудований на базі NVIDIA Grace Hopper у лабораторії в Лос-Анджелесі.

Сервери OpenAI

Дослідники з Лос-Аламоської, Ліверморської та Сандійської національних лабораторій будуть використовувати технології компанії для захисту національної електромережі від кібератак, пошуку нових способів лікування та профілактики захворювань, вивчення фундаментальних законів фізики та Всесвіту, передбачення природних і техногенних загроз та інших ініціатив.

Низка з цих лабораторій реалізує програму з ядерної безпеки, спрямовану на зменшення ризику ядерної війни та захист ядерних матеріалів і зброї в усьому світі.

Цей варіант використання має дуже важливі наслідки, і ми вважаємо, що для OpenAI дуже важливо підтримати його в рамках нашої прихильності до національної безпеки. Наше партнерство підтримає цю роботу, ретельно та вибірково розглядаючи варіанти використання та надаючи консультації з безпеки ШІ від дослідників OpenAI, які мають допуск до секретної інформації, — підкреслюють у компанії. Поширити

Як американський уряд вже використовує ШІ від OpenAI

За інформацією американських ЗМІ, ШІ від OpenAI вже використовували дослідники Національної лабораторії у Лос-Аламосі.

Один із підрозділів лабораторії вивчає, як моделі штучного інтелекту, такі як GPT-4o, можна безпечно використовувати для просування біологічних досліджень.

Загалом з 2024 року працівники федеральних, регіональних та місцевих органів влади 3 3,5 тис установ по всій країні надіслали чат-боту понад 18 млн повідомлень.