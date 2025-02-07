Техногиганты CША инвестируют в разработку ИИ более 320 млрд долл

Четыре крупнейших технологических компании США – Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta – продолжают наращивать инвестиции в искусственный интеллект.

Техногиганты США на треть увеличат инвестиции в разработку ИИ

В 2024 году их совокупные капитальные расходы выросли до 246 млрд долл. (против 151 млрд долл. в 2023-м).

На 2025 год прогнозируют, что сумма превысит 320 млрд долларов.

Amazon прогнозирует более 100 млрд долл. капитальных расходов в 2025 году, что больше, чем 77 млрд долл. в 2024-м, и более чем вдвое превышает 48 млрд долл. в 2023-м. Большинство средств пойдет на строительство дата-центров и серверов для Amazon Web Services.

Отмечается, что Microsoft намерена потратить 80 млрд долл. на развитие облачной платформы Azure.

Alphabet (Google) увеличит инвестиции в ИИ до 75 млрд долл., что на 42% больше, чем в 2024 году.

Возможности ИИ настолько велики, насколько это возможно, и поэтому вы видите, как мы инвестируем, чтобы соответствовать этому моменту, заявил гендиректор Google Сундар Пичаи. Поделиться

Meta, владелец Instagram и Facebook, также наращивает расходы: в 2024 году компания инвестировала 40 млрд долл., а в 2025-м запланировала еще 65 млрд долл.