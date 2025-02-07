Техногиганты CША инвестируют в разработку ИИ более 320 млрд долл

Четыре крупнейших технологических компании США – Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta – продолжают наращивать инвестиции в искусственный интеллект.
Главные тезисы
- Компании Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta увеличивают инвестиции в разработку искусственного интеллекта, признавая его важность для будущего технологического развития.
- Прогнозируется, что общие инвестиции техногигантов США в разработку ИИ превысят 320 млрд долл к 2025 году, с Amazon планирующим более 100 млрд долл капитальных расходов.
- Инвестиции в искусственный интеллект сосредоточены на развитии облачных платформ и дата-центров, что подтверждает стремление компаний к лидерству в этой сфере.
- Ожидается, что увеличение капитальных расходов на разработку ИИ существенно повлияет на технологическое развитие и стимулирует инновации в будущем.
- Несмотря на конкуренцию и опасения по поводу доходности, технологические корпорации США наращивают инвестиции в искусственный интеллект, чтобы не отстать от мировых трендов и обеспечить свое лидерство.
Техногиганты США на треть увеличат инвестиции в разработку ИИ
В 2024 году их совокупные капитальные расходы выросли до 246 млрд долл. (против 151 млрд долл. в 2023-м).
На 2025 год прогнозируют, что сумма превысит 320 млрд долларов.
Amazon прогнозирует более 100 млрд долл. капитальных расходов в 2025 году, что больше, чем 77 млрд долл. в 2024-м, и более чем вдвое превышает 48 млрд долл. в 2023-м. Большинство средств пойдет на строительство дата-центров и серверов для Amazon Web Services.
Отмечается, что Microsoft намерена потратить 80 млрд долл. на развитие облачной платформы Azure.
Alphabet (Google) увеличит инвестиции в ИИ до 75 млрд долл., что на 42% больше, чем в 2024 году.
Meta, владелец Instagram и Facebook, также наращивает расходы: в 2024 году компания инвестировала 40 млрд долл., а в 2025-м запланировала еще 65 млрд долл.
Несмотря на опасения инвесторов по поводу доходности таких вложений и прорыва китайской модели DeepSeek, технологические корпорации продолжают агрессивно инвестировать в ИИ, чтобы не потерять лидерство в этой сфере.
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