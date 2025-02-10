Китайський ШІ-додаток DeepSeek надмірно збирає персональні дані — розвідка Південної Кореї
Категорія
Технології
Дата публікації

Китайський ШІ-додаток DeepSeek надмірно збирає персональні дані — розвідка Південної Кореї

DeepSeek
Джерело:  Reuters

Національна служба розвідки Південної Кореї (NIS) виявила, що китайський ШІ-додаток DeepSeek "надмірно" збирає персональні дані і маніпулює з відповідями на чутливі питання.

Головні тези:

  • Китайський ШІ-додаток DeepSeek збирає персональні дані користувачів надмірно та маніпулює відповідями на чутливі питання.
  • Розвідка Південної Кореї надіслала офіційне повідомлення державним установам про заходи безпеки щодо DeepSeek.
  • Користувачі DeepSeek можуть стикнутися з ризиком втрати конфіденційності даних через збереження їх на китайських серверах.

DeepSeek надмірно збирає персональні дані

У NIS заявили, що минулого тижня надіслали офіційне повідомлення державним установам із закликом вжити заходів безпеки щодо DeepSeek.

На відміну від інших генеративних сервісів штучного інтелекту, було підтверджено, що записи чату можна передавати, оскільки він містить функцію збирання шаблонів введення з клавіатури, які можуть ідентифікувати осіб і взаємодіяти з серверами китайських компаній, такими як volceapplog.com.

У NIS також заявили, що DeepSeek надає рекламодавцям необмежений доступ до даних користувачів і зберігає дані користувачів на китайських серверах. Згідно з законодавством КНР, уряд зможе отримати доступ до такої інформації за запитом.

Крім того, як зазначили в NIS, на потенційно чутливі питання DeepSeek різними мовами дає різні відповіді. Зокрема, на запитання про походження кімчі — гострої, ферментованої страви, яка є основним продуктом в Південній Кореї, — корейською додаток відповів, що це — корейська страва. На те саме запитання китайською мовою програма відповіла, що страва походить з Китаю.

Походження кімчі останніми роками ставало причиною суперечок між південнокорейськими і китайськими користувачами соцмереж.

Розвідка Південної Кореї зазначає, що DeepSeek також цензурує відповіді на політичні запитання, наприклад про розгін на площі Тяньаньмень у 1989 році, — тоді додаток пропонує змінити тему: «Поговорімо про щось інше».

На брифінгу 6 лютого представник МЗС КРН, відповідаючи на запитання про блокування DeepSeek у південнокорейських відомствах, заявив, що китайський уряд надає великого значення конфіденційності та безпеці даних і захищає їх відповідно до закону. За його словами, Пекін ніколи не проситиме жодну компанію чи особу збирати чи зберігати дані з порушенням законодавства.

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