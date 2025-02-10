Китайское ИИ-приложение DeepSeek чрезмерно собирает персональные данные — разведка Южной Кореи
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Технологии
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Китайское ИИ-приложение DeepSeek чрезмерно собирает персональные данные — разведка Южной Кореи

DeepSeek
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Источник:  Reuters

Национальная служба разведки Южной Кореи (NIS) обнаружила, что китайское ИИ-приложение DeepSeek "чрезмерно" собирает персональные данные и манипулирует с ответами на чувствительные вопросы.

Главные тезисы

  • Китайское ИИ-приложение DeepSeek собирает чрезмерное количество персональных данных пользователей, поднимая волну беспокойства на Южной Корее.
  • Разведка Южной Кореи выявила, что DeepSeek манипулирует ответами на чувствительные вопросы и цензурирует информацию, включая политические темы.
  • Пользователи DeepSeek сталкиваются с риском утечки конфиденциальной информации из-за ее хранения на китайских серверах, к которым правительство Китая имеет доступ.

DeepSeek чрезмерно собирает персональные данные

В NIS заявили, что на прошлой неделе направили официальное сообщение государственным учреждениям с призывом принять меры безопасности по DeepSeek.

В отличие от других генеративных сервисов искусственного интеллекта было подтверждено, что записи чата можно передавать, поскольку он содержит функцию сборки шаблонов ввода с клавиатуры, которые могут идентифицировать лиц и взаимодействовать с серверами китайских компаний, такими как volceapplog.com.

В NIS также заявили, что DeepSeek предоставляет рекламодателям неограниченный доступ к данным пользователей и сохраняет пользовательские данные на китайских серверах. Согласно законодательству КНР правительство сможет получить доступ к такой информации по запросу.

Кроме того, как отметили в NIS, на потенциально чувствительные вопросы DeepSeek на разных языках дает разные ответы. В частности, на вопрос о происхождении кимчи — острого, ферментированного блюда, которое является основным продуктом в Южной Корее, — на корейском приложение ответило, что это — корейское блюдо. На тот же вопрос на китайском языке программа ответила, что блюдо происходит из Китая.

Происхождение кимчи в последние годы становилось причиной споров между южнокорейскими и китайскими пользователями соцсетей.

Разведка Южной Кореи отмечает, что DeepSeek также цензурирует ответы на политические вопросы, например о разгоне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, тогда приложение предлагает изменить тему: «Поговорим о чем-то другом».

На брифинге 6 февраля представитель МИД КРН, отвечая на вопрос о блокировке DeepSeek в южнокорейских ведомствах, заявил, что китайское правительство придает большое значение конфиденциальности и безопасности данных и защищает их в соответствии с законом. По его словам, Пекин никогда не будет просить ни одну компанию или личность собирать или хранить данные с нарушением законодательства.

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