Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования

Ученые заявили о неожиданной находке во время раскопок в древнем городе Геркуланум. Что важно понимать, его разрушило извержение Везувия в 79 году нашей эры.
Главные тезисы
- Феномен, который ученые называют витрификацией, позволил сохранить биологический материал мозга вместе с его микроструктурами.
- Крошечные стекловидные частицы, образовавшиеся в результате превращения мозга в стекло, содержат белки и жирные кислоты, характерные для человеческой нервной ткани.
Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло
Как удалось узнать журналистам, в остатках черепа мужчины нашли черные лоснящиеся фрагменты.
Впоследствии стало известно, что это мозг, превратившийся в стекло на фоне извержения вулкана.
Что важно понимать, этот феномен называют витрификацией — то есть превращением органического вещества в стекло.
Ученые отмечают, что это произошло вследствие стремительного воздействия раскаленного вулканического облака, температура которого достигала по меньшей мере 510°C.
По словам исследователей, образовавшееся стекло позволило сохранить биологический материал мозга вместе с его микроструктурами.
Крошечные стекловидные частицы на ощупь даже напоминают обсидиан — природное вулканическое стекло.
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