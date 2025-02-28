Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования

Ученые заявили о неожиданной находке во время раскопок в древнем городе Геркуланум. Что важно понимать, его разрушило извержение Везувия в 79 году нашей эры.

Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

Как удалось узнать журналистам, в остатках черепа мужчины нашли черные лоснящиеся фрагменты.

Впоследствии стало известно, что это мозг, превратившийся в стекло на фоне извержения вулкана.

Фото: nature.com

Что важно понимать, этот феномен называют витрификацией — то есть превращением органического вещества в стекло.

Ученые отмечают, что это произошло вследствие стремительного воздействия раскаленного вулканического облака, температура которого достигала по меньшей мере 510°C.

По словам исследователей, образовавшееся стекло позволило сохранить биологический материал мозга вместе с его микроструктурами.

Фото: nature.com

Крошечные стекловидные частицы на ощупь даже напоминают обсидиан — природное вулканическое стекло.