Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования

мозок
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Источник:  Reuters

Ученые заявили о неожиданной находке во время раскопок в древнем городе Геркуланум. Что важно понимать, его разрушило извержение Везувия в 79 году нашей эры.

Главные тезисы

  • Феномен, который ученые называют витрификацией, позволил сохранить биологический материал мозга вместе с его микроструктурами.
  • Крошечные стекловидные частицы, образовавшиеся в результате превращения мозга в стекло, содержат белки и жирные кислоты, характерные для человеческой нервной ткани.

Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

Как удалось узнать журналистам, в остатках черепа мужчины нашли черные лоснящиеся фрагменты.

Впоследствии стало известно, что это мозг, превратившийся в стекло на фоне извержения вулкана.

Фото: nature.com

Что важно понимать, этот феномен называют витрификацией — то есть превращением органического вещества в стекло.

Ученые отмечают, что это произошло вследствие стремительного воздействия раскаленного вулканического облака, температура которого достигала по меньшей мере 510°C.

По словам исследователей, образовавшееся стекло позволило сохранить биологический материал мозга вместе с его микроструктурами.

Фото: nature.com

Крошечные стекловидные частицы на ощупь даже напоминают обсидиан — природное вулканическое стекло.

Однако, в отличие от настоящего обсидиана, обломки были хрупкими и легко рассыпались. Химический анализ подтвердил, что они содержат белки и жирные кислоты, характерные для нервной ткани.

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