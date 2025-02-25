Как нейропластичность делает людей более счастливыми — исследование

После проведения масштабного исследования ученые пришли к выводу, что именно улучшение нейропластичности помогает людям ставить умнее, отзывчивее, креативнее, а также гораздо счастливее.
Главные тезисы
- Удалось обнаружить места в мозге, где возникают положительные эмоции, коррелирующие с нейромедиаторами.
- Нейропластичность может являться ключом к более счастливой жизни.
Нейропластичность и ее влияние на жизнь
Что важно понимать, нейропластичность или пластичность мозга — способность мозга изменяться и адаптироваться в течение жизни.
Это процесс, посредством которого мозг реорганизуется в ответ на новый опыт, обучение и воздействие окружающей среды.
В долгосрочной перспективе высший уровень нейропластичности коррелирует с более длинной, здоровой и более счастливой жизнью.
Доказано, что субъективное благополучие или счастье оказывают глубокое влияние на продолжительность и здоровую жизнь.
В нем приняли участие 101 здоровый человек. Игровой период показал повышение рейтинга оценки жизни в субъективной оценке самочувствия на 45% против 7% в группе «Игра» и «Контроль» соответственно.
Вдохновением для этих изображений мозга стали фактические исследования фМРТ, проведенные на пользователях приложения Matter.
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