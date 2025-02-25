Как нейропластичность делает людей более счастливыми — исследование

После проведения масштабного исследования ученые пришли к выводу, что именно улучшение нейропластичности помогает людям ставить умнее, отзывчивее, креативнее, а также гораздо счастливее.

Нейропластичность и ее влияние на жизнь

Что важно понимать, нейропластичность или пластичность мозга — способность мозга изменяться и адаптироваться в течение жизни.

Это процесс, посредством которого мозг реорганизуется в ответ на новый опыт, обучение и воздействие окружающей среды.

В долгосрочной перспективе высший уровень нейропластичности коррелирует с более длинной, здоровой и более счастливой жизнью.

Доказано, что субъективное благополучие или счастье оказывают глубокое влияние на продолжительность и здоровую жизнь.

Мы разработали игру в реальной жизни, поддерживаемую цифровым приложением, чтобы направлять участников игры к созданию положительной памяти, одновременно отслеживая изменения субъективного благополучия со временем. Поделиться

В нем приняли участие 101 здоровый человек. Игровой период показал повышение рейтинга оценки жизни в субъективной оценке самочувствия на 45% против 7% в группе «Игра» и «Контроль» соответственно.

Вдохновением для этих изображений мозга стали фактические исследования фМРТ, проведенные на пользователях приложения Matter.