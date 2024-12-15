Как 30 минут упражнений влияют на мозг – объяснение ученых

Иностранные ученые пришли к выводу, что ежедневная физическая активность продолжительностью около получаса может обеспечить умственную поддержку среднего возраста в течение всего дня.

Почему физическая активность крайне важна для мозга

Ученые решили провести новое масштабное исследование. Его результаты указывают на то, что в среднем люди в возрасте от 50 до 83 лет, занимавшиеся более умеренной или более интенсивной физической активностью, чем обычно, на следующий день показывали лучшие результаты в тестах на память.

Более того, они гораздо лучше справлялись с когнитивными тестами, если проводили меньше времени сидя и спали шесть или более часов.

Результаты исследования показали, что краткосрочные преимущества физической активности памяти могут сохраняться дольше, чем считалось ранее. Ученые выяснили, что преимущества для мозга от ежедневных упражнений могут распространяться на следующий день, а не только несколько часов после тренировок. Поделиться

Для достижения первых положительных результатов можно начать занятия по быстрой ходьбе, танцам или подъему на несколько лестничных пролетов.

То есть речь не идет о серьезной и долговременной физической активности.

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Как и почему это работает

По мнению ученых, преимущества для мозга от упражнений могут быть связаны с увеличением притока крови к мозгу после упражнений и стимуляцией выработки гормонов.

В первую очередь речь идет о дофамине, ведь именно он выполняет ряд когнитивных функций.

Нельзя также игнорировать тот факт, что химические изменения могут продолжаться до нескольких часов после тренировки, другие состояния мозга, связанные с упражнениями, могут быть более длительными.

К примеру, выполнение более умеренной или более интенсивной физической активности по сравнению со средним показателем связано с лучшей памятью о событиях на следующий день.