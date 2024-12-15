Як 30 хвилин вправ впливають на мозок — пояснення вчених

Іноземні науковці дійшли висновку, що щоденна фізична активність тривалістю близько пів години може забезпечити розумову підтримку людям середнього віку протягом усього дня.

Чому фізична активність вкрай важлива для мозку

Учені вирішили провести нове масштабне дослідження. Його результати вказують на те, що в середньому люди віком від 50 до 83 років, які займалися помірнішою або інтенсивнішою фізичною активністю, ніж зазвичай, наступного дня показували кращі результати в тестах на пам'ять.

Ба більше, вони набагато ліпше справлялися з когнітивними тестами, якщо проводили менше часу сидячи і спали шість або більше годин.

Результати дослідження засвідчили, що короткострокові переваги фізичної активності для пам'яті можуть зберігатися довше, ніж вважалося раніше. Вчені з'ясували, що переваги для мозку від щоденних вправ можуть поширюватися на наступний день, а не тільки на кілька годин після тренувань. Поширити

Щоб досягти перших позитивних результатів, можна розпочати заняття зі швидкої ходьби, танців або підйоми на кілька сходових прольотів.

Тобто не йдеться про серйозну та довготривалу фізичну активність.

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Як та чому це працює

На переконання науковців, переваги для мозку від вправ можуть бути пов'язані зі збільшенням припливу крові до мозку після вправ і стимуляцією вироблення гормонів.

Насамперед йдеться про дофамін, адже саме він виконує низку когнітивних функцій.

Не можна також ігнорувати той факт, що хімічні зміни можуть тривати до кількох годин після тренування, інші стани мозку, пов'язані з вправами, можуть бути тривалішими.

До прикладу, виконання помірнішої або інтенсивнішої фізичної активності порівняно із середнім показником пов'язане з кращою пам'яттю про події наступного дня.