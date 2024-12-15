Як 30 хвилин вправ впливають на мозок — пояснення вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як 30 хвилин вправ впливають на мозок — пояснення вчених

спорт
Джерело:  The Independent

Іноземні науковці дійшли висновку, що щоденна фізична активність тривалістю близько пів години може забезпечити розумову підтримку людям середнього віку протягом усього дня.

Головні тези:

  • Фізична активність сприяє збільшенню припливу крові до мозку, стимулює вироблення гормонів, зокрема дофаміну, який відповідає за когнітивні функції.
  • Короткострокові переваги фізичних вправ для пам'яті можуть зберігатися довше, ніж раніше вважалося.

Чому фізична активність вкрай важлива для мозку

Учені вирішили провести нове масштабне дослідження. Його результати вказують на те, що в середньому люди віком від 50 до 83 років, які займалися помірнішою або інтенсивнішою фізичною активністю, ніж зазвичай, наступного дня показували кращі результати в тестах на пам'ять.

Ба більше, вони набагато ліпше справлялися з когнітивними тестами, якщо проводили менше часу сидячи і спали шість або більше годин.

Результати дослідження засвідчили, що короткострокові переваги фізичної активності для пам'яті можуть зберігатися довше, ніж вважалося раніше. Вчені з'ясували, що переваги для мозку від щоденних вправ можуть поширюватися на наступний день, а не тільки на кілька годин після тренувань.

Щоб досягти перших позитивних результатів, можна розпочати заняття зі швидкої ходьби, танців або підйоми на кілька сходових прольотів.

Тобто не йдеться про серйозну та довготривалу фізичну активність.

Фото: unsplash.com

Як та чому це працює

На переконання науковців, переваги для мозку від вправ можуть бути пов'язані зі збільшенням припливу крові до мозку після вправ і стимуляцією вироблення гормонів.

Насамперед йдеться про дофамін, адже саме він виконує низку когнітивних функцій.

Не можна також ігнорувати той факт, що хімічні зміни можуть тривати до кількох годин після тренування, інші стани мозку, пов'язані з вправами, можуть бути тривалішими.

До прикладу, виконання помірнішої або інтенсивнішої фізичної активності порівняно із середнім показником пов'язане з кращою пам'яттю про події наступного дня.

Нове дослідження надає докази того, що негайні когнітивні переваги вправ можуть тривати довше, ніж ми думали, — заявив один з авторів дослідження.

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