Як нейропластичність робить людей щасливішими — дослідження

Після проведення масштабного дослідження науковці дійшли висновку, що саме покращення нейропластичності допомагає людям ставити розумнішими, чуйнішими, креативнішими, а також набагато щасливішими.
Головні тези:
- Вдалося виявити місця у мозку, де виникають позитивні емоції, що корелюють з нейромедіаторами.
- Нейропластичність може бути ключем до більш щасливого життя.
Нейропластичність та її вплив на життя
Що важливо розуміти, нейропластичність або пластичність мозку — здатність мозку змінюватися та адаптуватися протягом життя.
Це процес, за допомогою якого мозок реорганізується у відповідь на новий досвід, навчання та вплив навколишнього середовища.
У довгостроковій перспективі вищий рівень нейропластичності корелює з довшим, здоровішим і щасливішим життям.
Доведено, що суб’єктивне благополуччя або щастя мають глибокий вплив на тривалість і здоровіше життя.
У ньому взяли участь 101 здорова людина. Ігровий період показав підвищення рейтингу оцінки життя в суб’єктивній оцінці самопочуття на 45% проти 7% у групі «Гра» та групі «Контроль» відповідно.
Натхненням для цих зображень мозку стали фактичні дослідження фМРТ, які були проведені на користувачах додатку Matter.
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