Як нейропластичність робить людей щасливішими — дослідження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Як нейропластичність робить людей щасливішими — дослідження

мозок
Джерело:  online.ua

Після проведення масштабного дослідження науковці дійшли висновку, що саме покращення нейропластичності допомагає людям ставити розумнішими, чуйнішими, креативнішими, а також набагато щасливішими. 

Головні тези:

  • Вдалося виявити місця у мозку, де виникають позитивні емоції, що корелюють з нейромедіаторами.
  • Нейропластичність може бути ключем до більш щасливого життя.

Нейропластичність та її вплив на життя

Що важливо розуміти, нейропластичність або пластичність мозку — здатність мозку змінюватися та адаптуватися протягом життя.

Це процес, за допомогою якого мозок реорганізується у відповідь на новий досвід, навчання та вплив навколишнього середовища.

У довгостроковій перспективі вищий рівень нейропластичності корелює з довшим, здоровішим і щасливішим життям.

Доведено, що суб’єктивне благополуччя або щастя мають глибокий вплив на тривалість і здоровіше життя.

Ми розробили гру в реальному житті, яка підтримується цифровим додатком, щоб направляти учасників гри до створення позитивної пам’яті, одночасно відстежуючи зміни суб’єктивного благополуччя з часом.

У ньому взяли участь 101 здорова людина. Ігровий період показав підвищення рейтингу оцінки життя в суб’єктивній оцінці самопочуття на 45% проти 7% у групі «Гра» та групі «Контроль» відповідно.

Натхненням для цих зображень мозку стали фактичні дослідження фМРТ, які були проведені на користувачах додатку Matter.

Вони виявили, де в нашому мозку генеруються наші позитивні емоції, і як вони потенційно відповідають нейромедіаторам, що сприяють самопочуттю.

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