50% современных людей генетически родом из Украины

Результаты нового ДНК-исследования поразили научное сообщество, поскольку они указывают на то, что половина населения Земли может проследить свое происхождение от Ямной культуры, которая существовала, в частности, на территории Украины около 5 тысяч лет назад.
Главные тезисы
- Генетика и археология подтверждают исключительную роль Украины в развитии мирового генетического и культурного наследия.
- Открытие указывает на историческое значение села Михайловка в Херсонской области как генетического центра Ямной культуры.
50% населения планеты происходит от Ямной культуры
Что важно понимать, на протяжении многих веков историки и лингвисты делали все возможное, чтобы найти место, где появились индоевропейцы.
В конце концов, команда Дэвида Райха, генетика из Гарвардской медицинской школы, смогла раскрыть этот вопрос.
По словам ученых, этот процесс определил немаловажную часть мирового генетического и культурного наследия.
Кроме того, указано, что язык Ямной культуры, который не сохранился в письменной форме, однако частично восстановлен лингвистами, мог быть "предком" 400 современных языков.
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