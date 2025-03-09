50% современных людей генетически родом из Украины

Результаты нового ДНК-исследования поразили научное сообщество, поскольку они указывают на то, что половина населения Земли может проследить свое происхождение от Ямной культуры, которая существовала, в частности, на территории Украины около 5 тысяч лет назад.

50% населения планеты происходит от Ямной культуры

Что важно понимать, на протяжении многих веков историки и лингвисты делали все возможное, чтобы найти место, где появились индоевропейцы.

В конце концов, команда Дэвида Райха, генетика из Гарвардской медицинской школы, смогла раскрыть этот вопрос.

Село Михайловка в Херсонской области ранее было определено учеными как генетический центр Ямной культуры. Именно оттуда люди распространились по Евразии, передавая свои гены и образ жизни от Португалии до Монголии. Поделиться

По словам ученых, этот процесс определил немаловажную часть мирового генетического и культурного наследия.

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Кроме того, указано, что язык Ямной культуры, который не сохранился в письменной форме, однако частично восстановлен лингвистами, мог быть "предком" 400 современных языков.