50% современных людей генетически родом из Украины
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

50% современных людей генетически родом из Украины

50% населения планеты происходит от Ямной культуры
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Источник:  The Wall Street Journal

Результаты нового ДНК-исследования поразили научное сообщество, поскольку они указывают на то, что половина населения Земли может проследить свое происхождение от Ямной культуры, которая существовала, в частности, на территории Украины около 5 тысяч лет назад.

Главные тезисы

  • Генетика и археология подтверждают исключительную роль Украины в развитии мирового генетического и культурного наследия.
  • Открытие указывает на историческое значение села Михайловка в Херсонской области как генетического центра Ямной культуры.

50% населения планеты происходит от Ямной культуры

Что важно понимать, на протяжении многих веков историки и лингвисты делали все возможное, чтобы найти место, где появились индоевропейцы.

В конце концов, команда Дэвида Райха, генетика из Гарвардской медицинской школы, смогла раскрыть этот вопрос.

Село Михайловка в Херсонской области ранее было определено учеными как генетический центр Ямной культуры. Именно оттуда люди распространились по Евразии, передавая свои гены и образ жизни от Португалии до Монголии.

По словам ученых, этот процесс определил немаловажную часть мирового генетического и культурного наследия.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что язык Ямной культуры, который не сохранился в письменной форме, однако частично восстановлен лингвистами, мог быть "предком" 400 современных языков.

С первых дней российского вторжения в Украину село Михайловка было оккупировано войсками РФ. 3 октября 2022 года село было освобождено от российских захватчиков. После освобождения деревня находится под постоянным огнем армии РФ.

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