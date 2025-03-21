Младенцы обладают способностью формировать воспоминания — данные уникального исследования

Компьютерная томография мозга младенцев подтвердила, что они способны формировать воспоминания уже в возрасте 12 месяцев, которые сохраняются не менее нескольких минут. Впрочем, теперь перед учеными стоит задача понять, почему детские воспоминания не сохраняются во взрослом возрасте.

Младенцы могут формировать воспоминания

Обычно люди не помнят своего раннего детства до 3-4 лет. В то же время исследования на мышатах показали, что они могут напоминать более ранние воспоминания, если активировать в их мозге нейроны, ответственные за формирование этих воспоминаний.

У детей искусственно активировать нейроны ученые не могут, впрочем, поведенческие исследования показали, что младенцы в возрасте 3-6 месяцев могут вспоминать события, если показать им что-то связанное с этими событиями. Ученые из Йельского и Стэнфордского университета решили исследовать, в каком возрасте в мозгу детей активируются ответственные за формирование воспоминаний участка.

Ученые разработали методику МРТ специально для детей, когда их родители были рядом, а для измерения использовали только часть аппарата МРТ. Благодаря этому ученые измерили активность мозга 26 детей от 4 до 25 месяцев, которым показывали серию изображений людей, при этом некоторые из них повторялись через несколько секунд или минут.

Так ученые выяснили, что у большинства детей в возрасте 12 месяцев уже был активным участок мозга, гиппокамп, ответственный за формирование воспоминаний. Когда детям в этом возрасте показывали знакомое им лицо дважды, у них активировались одни и те же участки мозга. Поделиться

У некоторых младше 12 месяцев детей активность гиппокампа при просмотре знакомых изображений была выше, чем у других старших детей. Далее ученые хотели бы исследовать, влияет ли возраст, в котором у детей появляется способность к запоминанию, на какой будет их память в будущем.