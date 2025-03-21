Младенцы обладают способностью формировать воспоминания — данные уникального исследования

Компьютерная томография мозга младенцев подтвердила, что они способны формировать воспоминания уже в возрасте 12 месяцев, которые сохраняются не менее нескольких минут. Впрочем, теперь перед учеными стоит задача понять, почему детские воспоминания не сохраняются во взрослом возрасте.
Главные тезисы
- Младенцы уже в 12 месяцев способны формировать и сохранять воспоминания на несколько минут.
- Исследование на мышатах подтвердило возможность активации нейронов для напоминания детских воспоминаний.
- Дети от 3 до 6 месяцев способны вспоминать события, если им показывают что-то связанное с этими событиями.
Младенцы могут формировать воспоминания
Обычно люди не помнят своего раннего детства до 3-4 лет. В то же время исследования на мышатах показали, что они могут напоминать более ранние воспоминания, если активировать в их мозге нейроны, ответственные за формирование этих воспоминаний.
У детей искусственно активировать нейроны ученые не могут, впрочем, поведенческие исследования показали, что младенцы в возрасте 3-6 месяцев могут вспоминать события, если показать им что-то связанное с этими событиями. Ученые из Йельского и Стэнфордского университета решили исследовать, в каком возрасте в мозгу детей активируются ответственные за формирование воспоминаний участка.
Ученые разработали методику МРТ специально для детей, когда их родители были рядом, а для измерения использовали только часть аппарата МРТ. Благодаря этому ученые измерили активность мозга 26 детей от 4 до 25 месяцев, которым показывали серию изображений людей, при этом некоторые из них повторялись через несколько секунд или минут.
У некоторых младше 12 месяцев детей активность гиппокампа при просмотре знакомых изображений была выше, чем у других старших детей. Далее ученые хотели бы исследовать, влияет ли возраст, в котором у детей появляется способность к запоминанию, на какой будет их память в будущем.
Учитывая способность детей и животных напоминать воспоминания с помощью дополнительных стимулов, вещь может находиться в механизме припоминания воспоминаний. Однако лучше понять это помогут дальнейшие исследования.
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