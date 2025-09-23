Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму

Американський лідер Дональд Трамп почав безпідставно стверджувати, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація суттєво підвищують ризик виникнення аутизму у дітей. На ці гучні безпідставні заяви миттєво відреагувала лікарська спільнота.

Трамп знову в епіцентрі скандалу

Лікарі одразу звернули увагу на те, що нові заяви очільника Білого дому суперечить рекомендаціям медичних товариств.

Результати багатьох досліджень вказують на те, що парацетамол є безпечним для вагітних жінок.

Однак це не зупинило Трампа й він публічно почав роздавати медичні поради вагітним жінкам і батькам маленьких дітей.

Він почав запевняти, що не можна вживати або давати знеболювальне.

Ба більше, на переконання американського лідера не варто робити кілька щеплень дитині одночасно або в дуже ранньому віці.

Я хочу сказати, як є: не приймайте Тайленол (торгова назва лікарського препарату, активним інгредієнтом якого є ацетамінофен, в деяких країнах відомий як парацетамол — ред.). Інші речі, які ми рекомендуємо, або, принаймні я рекомендую, це... не дозволяйте їм накачувати вашу дитину найбільшою кількістю речовин, яку ви коли-небудь бачили в своєму житті. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі він почав просувати ідею відтермінування або зменшення доз вакцин MMRV (кір, паротит, краснуха, вітряна віспа), а також вакцини проти гепатиту В для новонароджених.