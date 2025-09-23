Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму

Трамп
Джерело:  The Guardian

Американський лідер Дональд Трамп почав безпідставно стверджувати, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація суттєво підвищують ризик виникнення аутизму у дітей. На ці гучні безпідставні заяви миттєво відреагувала лікарська спільнота.

Головні тези:

  • Результати досліджень свідчать про безпечність вживання парацетамолу для вагітних.
  • Рекомендації Трампа щодо вакцинації суперечать національним стандартам та результатам досліджень.

Трамп знову в епіцентрі скандалу

Лікарі одразу звернули увагу на те, що нові заяви очільника Білого дому суперечить рекомендаціям медичних товариств.

Результати багатьох досліджень вказують на те, що парацетамол є безпечним для вагітних жінок.

Однак це не зупинило Трампа й він публічно почав роздавати медичні поради вагітним жінкам і батькам маленьких дітей.

Він почав запевняти, що не можна вживати або давати знеболювальне.

Ба більше, на переконання американського лідера не варто робити кілька щеплень дитині одночасно або в дуже ранньому віці.

Я хочу сказати, як є: не приймайте Тайленол (торгова назва лікарського препарату, активним інгредієнтом якого є ацетамінофен, в деяких країнах відомий як парацетамол — ред.). Інші речі, які ми рекомендуємо, або, принаймні я рекомендую, це... не дозволяйте їм накачувати вашу дитину найбільшою кількістю речовин, яку ви коли-небудь бачили в своєму житті.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі він почав просувати ідею відтермінування або зменшення доз вакцин MMRV (кір, паротит, краснуха, вітряна віспа), а також вакцини проти гепатиту В для новонароджених.

Що важливо розуміти, ці рекомендації базуються на обмежених даних і суперечать чинним національним стандартам вакцинації.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей
Шведські вчені створили інструмент на основі ШІ для виявлення ознак аутизму в дітей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені заявили про вплив забрудненого повітря на розвиток аутизму
Забруднення повітря
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці здійснили прорив у лікуванні аутизму
лікування аутизму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?