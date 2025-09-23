Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму

Американський лідер Дональд Трамп почав безпідставно стверджувати, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація суттєво підвищують ризик виникнення аутизму у дітей. На ці гучні безпідставні заяви миттєво відреагувала лікарська спільнота.
Головні тези:
- Результати досліджень свідчать про безпечність вживання парацетамолу для вагітних.
- Рекомендації Трампа щодо вакцинації суперечать національним стандартам та результатам досліджень.
Трамп знову в епіцентрі скандалу
Лікарі одразу звернули увагу на те, що нові заяви очільника Білого дому суперечить рекомендаціям медичних товариств.
Результати багатьох досліджень вказують на те, що парацетамол є безпечним для вагітних жінок.
Однак це не зупинило Трампа й він публічно почав роздавати медичні поради вагітним жінкам і батькам маленьких дітей.
Він почав запевняти, що не можна вживати або давати знеболювальне.
Ба більше, на переконання американського лідера не варто робити кілька щеплень дитині одночасно або в дуже ранньому віці.
На цьому тлі він почав просувати ідею відтермінування або зменшення доз вакцин MMRV (кір, паротит, краснуха, вітряна віспа), а також вакцини проти гепатиту В для новонароджених.
Що важливо розуміти, ці рекомендації базуються на обмежених даних і суперечать чинним національним стандартам вакцинації.
