Вчені заявили про вплив забрудненого повітря на розвиток аутизму
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вчені заявили про вплив забрудненого повітря на розвиток аутизму

Забруднення повітря
Джерело:  online.ua

Науковці з Єврейського університету в Єрусалимі виявили, що забруднюючі речовини, які потрапляють до атмосфери, здатні провокувати розвиток аутизму в ще не народжених дітей. 

Головні тези:

  • Забруднене повітря має негативний вплив на розвиток аутизму у плодів під час вагітності через різні механізми.
  • Важливу роль у розвитку розладів аутистичного спектра відіграє оксид азоту, що потрапляє до організму через забруднене повітря.
  • Виявлення біомаркерів у ризикових групах може сприяти ранній ідентифікації осіб з схильністю до аутизму.
  • Важливо забезпечити моніторинг якості повітря та впровадити превентивні заходи для захисту вагітних жінок та дітей високозабруднених районах.
  • Комплексні дослідження з вивчення впливу забруднювачів повітря на розвиток аутизму є важливим етапом у розробці ефективних стратегій превенції.

Що відомо про отруйні речовини у повітрі, здатні провокувати розвиток аутизму у плода під час вагітності

За словами провідного автора дослідження професора Хайтама Амаля, різні неврологічні розлади, серед яких і розлади аутичного спектра, можуть бути спровоковані поганою екологією.

Він зазначив, що вирішальне значення відіграють момент впливу забруднюючої речовини на організм і тривалість цього впливу.

Підвищена вразливість спостерігається під час внутрішньоутробного розвитку та раннього дитинства, які мають вирішальне значення для розвитку нервової системи.

Забруднення повітря посилює розвиток аутичних розладів
Забруднення повітря

Автори дослідження виділяють кілька основних шляхів, за допомогою яких забруднювачі повітря можуть впливати на розвиток розладів аутистичного спектра:

  • Нітрозативний стрес, організований оксидом азоту (NO).

  • Нейрозапалення та оксидативний стрес.

  • Порушення нейромедіаторних систем.

  • Епігенетичні модифікації.

  • Втручання ендокринної системи.

  • Порушення метаболічних шляхів.

Ізраїльські науковці підкреслюють, що особливе занепокоєння викликає здатність дрібних частинок розмірами лише PM2.5, а також продуктів оксиду азоту проникати через плаценту і впливати на розвиток мозку плоду.

Підтвердження цього піднімає важливі питання щодо захисних заходів для вагітних жінок, які проживають у високозабруднених районах.

Дослідження свідчить про те, що особи з генетичною схильністю до аутизму можуть бути більш вразливими до шкідливого впливу забрудненого повітря. Ця взаємодія між генетичними та екологічними факторами відкриває нові шляхи для розуміння складної етіології РАС, — зазначає професор Хайтам Амаль

За результатами досліджень з’ясувалось, що оксид азоту відіграє важливу роль у розвитку відхилень аутичного спектра. В окремому огляді до цієї статті аспірант Шашанк Оджха додав, що вчені бачать перспективу виявлення біомаркерів, які забезпечать ранню ідентифікацію осіб, що належать до групи ризику.

Що витікає з результатів дослідження

Науковці зазначають, що результати дослідження мають спонукати владі органи у багатьох державах світу адаптувати будівництво у містах до потреб вразливих груп населення.

Додати моніторинг якості повітря до пренатального догляду.

Мінімізувати ризики для людей з біомаркерами РАС.

Дослідницька група наголошує на необхідності проведення нових комплексних досліджень, що вивчають комбінований вплив численних забруднювачів, особливо під час певних періодів розвитку. Розуміння цих взаємодій може виявитися вирішальним для розробки ефективних превентивних стратегій.

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