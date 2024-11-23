Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что попадающие в атмосферу загрязняющие вещества способны провоцировать развитие аутизма у еще не родившихся детей.

Что известно о ядовитых веществах в воздухе, способных провоцировать развитие аутизма у плода во время беременности

По словам ведущего автора исследования профессора Хайтама Амаля, различные неврологические расстройства, среди которых расстройства аутического спектра, могут быть спровоцированы плохой экологией.

Он отметил, что решающее значение играют момент воздействия загрязняющего вещества на организм и длительность этого воздействия.

Повышенная уязвимость наблюдается во время внутриутробного развития и раннего детства, имеющих решающее значение для развития нервной системы.

Загрязнение воздуха

Авторы исследования выделяют несколько основных путей, посредством которых загрязнители воздуха могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра:

Нитрозативный стресс, организованный оксидом азота (NO).

Нейрозожжение и оксидативный стресс.

Нарушения нейромедиаторных систем.

Эпигенетические модификации.

Вмешательство эндокринной системы.

Нарушение метаболических путей.

Израильские ученые подчеркивают, что особое беспокойство вызывает способность мелких частиц размерами только PM2.5, а также продуктов оксида азота проникать через плаценту и влиять на развитие мозга плода.

Подтверждение этому поднимает важные вопросы по защитным мерам для беременных женщин, проживающих в высокозагрязненных районах.

Исследование свидетельствует о том, что лица с генетической предрасположенностью к аутизму могут быть более уязвимы к вредному воздействию загрязненного воздуха. Это взаимодействие между генетическими и экологическими факторами открывает новые пути для понимания сложной этиологии РАС. Поделиться

По результатам исследований выяснилось, что оксид азота играет немаловажную роль в развитии отклонений аутического спектра. В отдельном обзоре этой статьи аспирант Шашанк Оджха добавил, что ученые видят перспективу выявления биомаркеров, которые обеспечат раннюю идентификацию лиц, принадлежащих к группе риска.

Что следует из результатов исследования

Ученые отмечают, что результаты исследования должны побуждать властям органы во многих государствах мира адаптировать строительство в городах к потребностям уязвимых групп населения.

Добавить мониторинг качества воздуха к пренатальному уходу.

Минимизировать риски для людей с биомаркерами РАС.