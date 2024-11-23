Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что попадающие в атмосферу загрязняющие вещества способны провоцировать развитие аутизма у еще не родившихся детей.
Главные тезисы
- Загрязненный воздух способен провоцировать развитие аутизма у еще не родившихся детей.
- Оксид азота, попадающий в организм из-за загрязненного воздуха, играет важную роль в развитии аутистического спектра.
- Ранняя идентификация лиц с предрасположенностью к аутизму через выявление биомаркеров в рисковых группах может способствовать улучшению диагностики и превентивных мер.
- Необходимо обеспечить мониторинг качества воздуха и предпринять защитные меры для беременных женщин и детей в районах с высоким уровнем загрязнения.
- Комплексные исследования влияния загрязнителей на развитие аутизма являются важным шагом в разработке эффективных стратегий превенции.
Что известно о ядовитых веществах в воздухе, способных провоцировать развитие аутизма у плода во время беременности
По словам ведущего автора исследования профессора Хайтама Амаля, различные неврологические расстройства, среди которых расстройства аутического спектра, могут быть спровоцированы плохой экологией.
Он отметил, что решающее значение играют момент воздействия загрязняющего вещества на организм и длительность этого воздействия.
Повышенная уязвимость наблюдается во время внутриутробного развития и раннего детства, имеющих решающее значение для развития нервной системы.
Авторы исследования выделяют несколько основных путей, посредством которых загрязнители воздуха могут влиять на развитие расстройств аутистического спектра:
Нитрозативный стресс, организованный оксидом азота (NO).
Нейрозожжение и оксидативный стресс.
Нарушения нейромедиаторных систем.
Эпигенетические модификации.
Вмешательство эндокринной системы.
Нарушение метаболических путей.
Израильские ученые подчеркивают, что особое беспокойство вызывает способность мелких частиц размерами только PM2.5, а также продуктов оксида азота проникать через плаценту и влиять на развитие мозга плода.
Подтверждение этому поднимает важные вопросы по защитным мерам для беременных женщин, проживающих в высокозагрязненных районах.
По результатам исследований выяснилось, что оксид азота играет немаловажную роль в развитии отклонений аутического спектра. В отдельном обзоре этой статьи аспирант Шашанк Оджха добавил, что ученые видят перспективу выявления биомаркеров, которые обеспечат раннюю идентификацию лиц, принадлежащих к группе риска.
Что следует из результатов исследования
Ученые отмечают, что результаты исследования должны побуждать властям органы во многих государствах мира адаптировать строительство в городах к потребностям уязвимых групп населения.
Добавить мониторинг качества воздуха к пренатальному уходу.
Минимизировать риски для людей с биомаркерами РАС.
Исследовательская группа отмечает необходимость проведения новых комплексных исследований, изучающих комбинированное влияние многочисленных загрязнителей, особенно во время определенных периодов развития. Понимание этих взаимодействий может оказаться решающим при разработке эффективных превентивных стратегий.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-