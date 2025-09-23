"Час діяти". Трамп розкрив формулу абсолютної перемоги України

23 вересня американський лідер Дональд Трамп озвучив прогноз, що Україна за допомогою Європейського Союзу та НАТО може перемогти у війні проти Росії та повернути усі свої території, навіть Крим. Він також натякнув, що ЗСУ можуть"піти далі".
Головні тези:
- Дональд Трамп вважає, що Росія врешті опинилася у дуже скрутному становищі.
- На цьому тлі він вперше припустив, що вона може зазнати поразки у війні.
Трамп вірить у перемогу України і навіть більше
Окрім того, очільник Білого дому розкрив причини, чому Росія може програти війну:
тривалість війни — понад 3,5 роки;
воєнна економіка Росії, направлена на бойові дії;
знищення російських нафтопереробних потужностей;
"великий дух" України.
На переконання президента США, Україна може не лише повернути свої міжнародно визнані кордони, а й "просунутись далі".
Він також назвав Росію схожою на “паперового тигра”, яка за стільки років майже нічого не завоювала.
