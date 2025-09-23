"Час діяти". Трамп розкрив формулу абсолютної перемоги України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Час діяти". Трамп розкрив формулу абсолютної перемоги України

Трамп вірить у перемогу України і навіть більше
Read in English
Джерело:  online.ua

23 вересня американський лідер Дональд Трамп озвучив прогноз, що Україна за допомогою Європейського Союзу та НАТО може перемогти у війні проти Росії та повернути усі свої території, навіть Крим. Він також натякнув, що ЗСУ можуть"піти далі".

Головні тези:

  • Дональд Трамп вважає, що Росія врешті опинилася у дуже скрутному становищі.
  • На цьому тлі він вперше припустив, що вона може зазнати поразки у війні.

Трамп вірить у перемогу України і навіть більше

Після розуміння економічних проблем Росії, я Думаю Україна, з підтримкою Європейського Союзу, у позиції коли вона може перемогти у війні та повернути всю територію. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, та, особливо, НАТО, повернення на кордони, з яких почалася війна, можливе.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, очільник Білого дому розкрив причини, чому Росія може програти війну:

  • тривалість війни — понад 3,5 роки;

  • воєнна економіка Росії, направлена на бойові дії;

  • знищення російських нафтопереробних потужностей;

  • "великий дух" України.

Путін та Росія мають велику економічну проблему, і це час для України діяти. В будь-якому випадку я бажаю обом країнам хорошого. Ми продовжимо надавати озброєння країнам НАТО, з якими країни НАТО робитимуть що забажають, — обіцяє Трамп.

На переконання президента США, Україна може не лише повернути свої міжнародно визнані кордони, а й "просунутись далі".

Він також назвав Росію схожою на “паперового тигра”, яка за стільки років майже нічого не завоювала.

Фото: скриншот

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп просуває конспірологічну теорію виникнення аутизму
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Трамп не вводить санкції проти РФ — Рубіо назвав причину
Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Їм не вдалося". Трамп публічно висміяв Путіна та армію РФ
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?