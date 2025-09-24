"Він боїться". Зеленський попередив про наступні кроки Путіна

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатора Володимир Путін може розпочати війну проти НАТО, навіть не завершуючи бойові дії в Україні. Останні провокації Москви підтверджують ймовірність такого розвитку подій.
Головні тези:
- Путін планує вторгнення на інші території задля підтримки своєї воєнної машини та бізнесу збройного сектору.
- Диктатор знає про слабкі сторони НАТО і скористається цим.
Путін дійсно може розпочати вторгнення в НАТО
Як попередив глава держави, російський диктатор справді планує йти на інші території.
На переконання українського лідера, саме тому російський диктатор не хоче проводити жодних перемовин з Києвом:
Зеленський також звернув увагу на те, що диктатор своїми останніми провокаціями вивчає реакцію на НАТО на свої злочинні дії.
Одна з головних проблем полягає в тому, що Путін все знає: що у НАТО недостатньо протиповітряної оборони, недостатньо тренованості.
