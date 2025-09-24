"Він боїться". Зеленський попередив про наступні кроки Путіна

І я казав рік тому моїм колегам — дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші, він хоче показати, що це можна продовжувати.