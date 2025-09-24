"Він боїться". Зеленський попередив про наступні кроки Путіна
Путін дійсно може розпочати вторгнення в НАТО
Джерело:  Fox News

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатора Володимир Путін може розпочати війну проти НАТО, навіть не завершуючи бойові дії в Україні. Останні провокації Москви підтверджують ймовірність такого розвитку подій.

Головні тези:

  • Путін планує вторгнення на інші території задля підтримки своєї воєнної машини та бізнесу збройного сектору.
  • Диктатор знає про слабкі сторони НАТО і скористається цим.

Путін дійсно може розпочати вторгнення в НАТО

Як попередив глава держави, російський диктатор справді планує йти на інші території.

І я казав рік тому моїм колегам — дивіться, не чекайте, доки він закінчить війну в Україні і тоді продовжуватиме десь іще. Він може почати ще десь, не закінчуючи війну в Україні, бо він розуміє, що для своєї воєнної машини він потребує для своїх заводів, для свого близького кола бізнесменів, які в цьому мілітарному секторі мають гроші, великі гроші, він хоче показати, що це можна продовжувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, саме тому російський диктатор не хоче проводити жодних перемовин з Києвом:

Він (Путін — ред.) боїться такої зустрічі. Він не боїться мене, я маю на увазі, що він боїться таких зустрічей, бо він має мати там який результат. Але його бажання на сьогодні — продовжувати війну.

Зеленський також звернув увагу на те, що диктатор своїми останніми провокаціями вивчає реакцію на НАТО на свої злочинні дії.

Одна з головних проблем полягає в тому, що Путін все знає: що у НАТО недостатньо протиповітряної оборони, недостатньо тренованості.

