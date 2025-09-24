"Он боится". Зеленский предупредил о следующих шагах Путина
"Он боится". Зеленский предупредил о следующих шагах Путина

Зеленский
Читати українською
Источник:  Fox News

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может начать войну против НАТО, даже не завершая боевые действия в Украине. Последние провокации Москвы подтверждают вероятность такого развития событий.

Главные тезисы

  • Путин планирует вторжение на другие территории для поддержки своей военной машины и бизнеса вооруженного сектора.
  • Диктатор знает о слабых сторонах НАТО и воспользуется этим.

Путин действительно может начать вторжение в НАТО

Как предупредил глава государства, российский диктатор на самос деле намерен идти на другие территории.

И я говорил год назад моим коллегам — смотрите, не ждите, пока он закончит войну в Украине и будет продолжать где-то еще. Он может начать еще где-то, не заканчивая войну в Украине, потому что понимает, что для своей военной машины он нуждается для своих заводов, для своего близкого круга бизнесменов, которые в этом милитарном секторе имеют деньги, большие деньги, он хочет показать, что это можно продолжать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, именно поэтому российский диктатор не хочет проводить никаких переговоров с Киевом:

Он (Путин — ред.) боится такой встречи. Он не боится меня, я имею в виду, что он боится таких встреч, потому что он должен иметь какой-то результат. Но его желание на сегодняшний день — продолжать войну.

Зеленский также обратил внимание на то, что диктатор своими последними провокациями изучает реакцию на НАТО на свои преступные действия.

Одна из главных проблем заключается в том, что Путин все знает: что у НАТО недостаточно противовоздушной обороны, недостаточно тренированности.

