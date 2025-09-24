"Он боится". Зеленский предупредил о следующих шагах Путина

И я говорил год назад моим коллегам — смотрите, не ждите, пока он закончит войну в Украине и будет продолжать где-то еще. Он может начать еще где-то, не заканчивая войну в Украине, потому что понимает, что для своей военной машины он нуждается для своих заводов, для своего близкого круга бизнесменов, которые в этом милитарном секторе имеют деньги, большие деньги, он хочет показать, что это можно продолжать.