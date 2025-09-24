По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может начать войну против НАТО, даже не завершая боевые действия в Украине. Последние провокации Москвы подтверждают вероятность такого развития событий.
Главные тезисы
- Путин планирует вторжение на другие территории для поддержки своей военной машины и бизнеса вооруженного сектора.
- Диктатор знает о слабых сторонах НАТО и воспользуется этим.
Путин действительно может начать вторжение в НАТО
Как предупредил глава государства, российский диктатор на самос деле намерен идти на другие территории.
По мнению украинского лидера, именно поэтому российский диктатор не хочет проводить никаких переговоров с Киевом:
Зеленский также обратил внимание на то, что диктатор своими последними провокациями изучает реакцию на НАТО на свои преступные действия.
Одна из главных проблем заключается в том, что Путин все знает: что у НАТО недостаточно противовоздушной обороны, недостаточно тренированности.
