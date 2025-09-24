"Сюрприз для меня". Зеленский удивлен резким разворотом Трампа

По словам украинского лидера, он считает очень положительным сигналом громкое и неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может освободить все свои оккупированные территории, победить Россию и даже пойти дальше.

Зеленский не скрывает своего удивления

Американские журналисты поинтересовались у украинского лидера, удивился ли он такому резкому развороту со стороны Дональда Трампа.

Немного. Да. Я имею в виду, что я уверен в моих людях, в моей армии и в прочности поддержки Соединенных Штатов, но президент США был более позитивен в этом и показал, что он хочет поддерживать Украину до самого конца. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, и Украина, и США имеют решимость завершить эту войну так быстро, как это возможно.

Зеленский также добавил: Трамп наконец-то осознал, что Путин никогда не победит Украину, хотя и постоянно говорит об этом.

По убеждению президента Украины, резкие изменения в риторике Дональда Трампа очень позитивный сигнал.