"Сюрприз для меня". Зеленский удивлен резким разворотом Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

"Сюрприз для меня". Зеленский удивлен резким разворотом Трампа

Зеленский и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

По словам украинского лидера, он считает очень положительным сигналом громкое и неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может освободить все свои оккупированные территории, победить Россию и даже пойти дальше.

Главные тезисы

  • Зеленский верит, что США никогда не бросят Украину на произвол судьбы.
  • Оба лидера выразили решимость завершить войну как можно быстрее.

Зеленский не скрывает своего удивления

Американские журналисты поинтересовались у украинского лидера, удивился ли он такому резкому развороту со стороны Дональда Трампа.

Немного. Да. Я имею в виду, что я уверен в моих людях, в моей армии и в прочности поддержки Соединенных Штатов, но президент США был более позитивен в этом и показал, что он хочет поддерживать Украину до самого конца.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, и Украина, и США имеют решимость завершить эту войну так быстро, как это возможно.

Зеленский также добавил: Трамп наконец-то осознал, что Путин никогда не победит Украину, хотя и постоянно говорит об этом.

По убеждению президента Украины, резкие изменения в риторике Дональда Трампа очень позитивный сигнал.

И я вижу — да, это был немного сюрприз для меня, вы правы — я увидел очень положительный сигнал, что Трамп и Америка будут с нами до конца войны. Мы увидим, но благослови боже, чтобы так было, — подчеркнул украинский лидер.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?