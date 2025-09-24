"Сюрприз для мене". Зеленський здивований різким розворотом Трампа

За словами українського лідера, він вважає дуже позитивним сигналом гучну та неочікувану заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна може звільнити усі свої окуповані території, перемогти Росію та навіть “піти далі”.
Головні тези:
- Зеленський вірить, що США ніколи не кинуть Україну напризволяще.
- Обидва лідери висловили рішучість завершити війну якомога швидше.
Зеленський не приховує свого здивування
Американські журналісти поцікавилися в українського лідера, чи здивувався він такому різкому розвороту з боку Дональда Трампа.
За словами глави держави, і Україн, і США мають рішучість завершити цю війну так швидко, як це можливо.
Зеленський також додав: Трамп нарешті усвідомив, що Путін ніколи не переможе Україну, хоча й постійно говорить про це.
На переконання президента України, різкі зміни в риториці Дональда Трампа — дуже позитивний сигнал.