"Сюрприз для мене". Зеленський здивований різким розворотом Трампа
Дата публікації

Зеленський і Трамп
Джерело:  Fox News

За словами українського лідера, він вважає дуже позитивним сигналом гучну та неочікувану заяву президента США Дональда Трампа про те, що Україна може звільнити усі свої окуповані території, перемогти Росію та навіть “піти далі”.

Головні тези:

  • Зеленський вірить, що США ніколи не кинуть Україну напризволяще.
  • Обидва лідери висловили рішучість завершити війну якомога швидше.

Зеленський не приховує свого здивування

Американські журналісти поцікавилися в українського лідера, чи здивувався він такому різкому розвороту з боку Дональда Трампа.

Трошки. Так. Я маю на увазі, що я впевнений у моїх людях, у моїй армії і у міцності підтримки Сполучених Штатів, але президент США був більш позитивний у цьому і він показав, що він хоче підтримувати Україну до самого кінця.

За словами глави держави, і Україн, і США мають рішучість завершити цю війну так швидко, як це можливо.

Зеленський також додав: Трамп нарешті усвідомив, що Путін ніколи не переможе Україну, хоча й постійно говорить про це.

На переконання президента України, різкі зміни в риториці Дональда Трампа — дуже позитивний сигнал.

І я бачу — так, це був трохи сюрприз для мене, ви маєте рацію — я побачив дуже позитивний сигнал, що Трамп і Америка будуть з нами до кінця війни. Ми побачимо, але благослови боже, щоб так було, — наголосив український лідер.

