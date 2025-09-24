Трамп призвал сбивать истребители РФ — как отреагировали в НАТО

23 сентября американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что считает целесообразным сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО, в том числе российские. Некоторые члены Североатлантического союза уже поддержали это предложение.
Главные тезисы
- В Польше считают идею Трампа вполне здравой.
- Литва считает, что это может остановить и напугать Россию.
Членам НАТО понравился подход Трампа
Один из первых это предложение прокомментировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
Он положительно относится к такой идее главы Белого дома:
С заявлением на этот счет также выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
По убеждению последнего, самолеты, которые намеренно и систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО, действительно должны быть предупреждены.
