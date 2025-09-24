Трамп призвал сбивать истребители РФ — как отреагировали в НАТО
Трамп призвал сбивать истребители РФ — как отреагировали в НАТО

Членам НАТО понравился подход Трампа
Читати українською
Источник:  RMF 24

23 сентября американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что считает целесообразным сбивать самолеты-нарушители воздушного пространства стран НАТО, в том числе российские. Некоторые члены Североатлантического союза уже поддержали это предложение.

Главные тезисы

  • В Польше считают идею Трампа вполне здравой.
  • Литва считает, что это может остановить и напугать Россию.

Членам НАТО понравился подход Трампа

Один из первых это предложение прокомментировал шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

Он положительно относится к такой идее главы Белого дома:

Приятно, что президент Трамп сегодня высказал такую позицию, что суверенные страны должны иметь право защищать свое воздушное пространство. Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США, мы знаем, что бы произошло.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

С заявлением на этот счет также выступил президент Литвы Гитанас Науседа.

По убеждению последнего, самолеты, которые намеренно и систематически нарушают воздушное пространство стран НАТО, действительно должны быть предупреждены.

Но такое заявление (Трампа — ред.) очень хороший сдерживающий фактор, потому что я верю, что Россия, зная о такой возможной реакции, в следующий раз очень тщательно подумает, прежде чем организовывать подобные диверсии, и, вероятно, будет уважать наш территориальный суверенитет.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

