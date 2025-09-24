В российском Башкортостане бушует масштабный пожар после ударов Украины — видео
В российском Башкортостане бушует масштабный пожар после ударов Украины — видео

Силы обороны Украины совершили новую мощную атаку на нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане. Что важно понимать, это произошло уже второй раз за неделю.

  • Местные власти традиционно пытаются скрыть последствия воздушного нападения.
  • Местные жители активно публикуют в сети фото и видео успешного поражения.

Факт новой украинской атаки подтвердил ставленник Кремля в Башкортостан Радий Хабиров.

По его словам, под удары Украины попал "Газпром нефтехим Салават".

Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара, — заявил Радий Хабиров.

О начале масштабного пожара в регионе первыми сообщили оппозиционные российские телеграммы, ссылаясь на местных жителей.

На видео и фото, которые активно публикуют в сети, можно увидеть густой дым от вспыхнувшего после удара пожара.

Как уже упоминалось ранее, 18 сентября дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.

В рамках этой успешной операции они смогли преодолеть расстояние в 1400 км.

Согласно последним данным, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 — самое главное, что есть в заводе.

