В российском Башкортостане бушует масштабный пожар после ударов Украины — видео

Силы обороны Украины совершили новую мощную атаку на нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане. Что важно понимать, это произошло уже второй раз за неделю.
Главные тезисы
- Местные власти традиционно пытаются скрыть последствия воздушного нападения.
- Местные жители активно публикуют в сети фото и видео успешного поражения.
"Бавовна" в российском Башкортостане — все подробности
Факт новой украинской атаки подтвердил ставленник Кремля в Башкортостан Радий Хабиров.
По его словам, под удары Украины попал "Газпром нефтехим Салават".
О начале масштабного пожара в регионе первыми сообщили оппозиционные российские телеграммы, ссылаясь на местных жителей.
На видео и фото, которые активно публикуют в сети, можно увидеть густой дым от вспыхнувшего после удара пожара.
Как уже упоминалось ранее, 18 сентября дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в российском Башкортостане.
В рамках этой успешной операции они смогли преодолеть расстояние в 1400 км.
Согласно последним данным, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 — самое главное, что есть в заводе.
